Lige nu står vi midt en stor verdensomspændende sundhedskrise, og noget tyder på, at den næste krise, vi render ind i, også kommer til at have noget med covid-19 at gøre.

Faktisk er den næste store krise allerede på vej.

Det vurderer to amerikanske læger i The New England Journal of Medicine ifølge Ingeniøren. Og det er ikke bare hvilke som helst læger. Den ene er leder i et covid-19 laboratorium i Washington DC, og den anden er dekan på Harvard T. H. Chan School og Public Health.

De har fastslået, at mere end 15 millioner amerikanere vil ende med at få senfølge efter covid-19, og det er netop senfølgerne, som lægerne mener, bliver den næste store sundhedskrise.

Har du været haft senfølger som følge af corona?

Bekymringen fra lægernes side skyldes særligt, at deres undersøgelse har vist, at senfølgerne i høj grad rammer folk med en gennemsnitsalder på 40 år. Dernæst er det særligt kvinder, der bliver ramt, og det har også skabt bekymring ved lægerne. De frygter nemlig, at senfølgerne derfor vil blive slået hen som noget psykisk.

Derfor er de to lægers opråb nu, at flere lader sig vaccinere, så smitten så vidt muligt kan undgås, og at myndighederne tager senfølgerne seriøst.

Også den danske overlæge på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, Ejvind Frausing Hansen, er overrasket over, hvor længe senfølgerne varer ved.

Han har nemlig stadig patienter, der blev smittet med corona i foråret 2020, men som stadig har problemer med senfølger.