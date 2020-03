Praktiserende læger har siden coronakrisens begyndelse oplevet et markant fald i henvendelser fra borgere.

Mens den danske befolkning får besked på ikke at møde op hos lægen for at undgå smittespredning af coronavirus, så bør virusudbruddet ikke få borgere til helt at undlade at kontakte lægen.

Det siger Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers faglige selskab.

Opfordringen kommer, efter at lægerne de seneste uger har oplevet et markant fald i antallet af henvendelser.

- Vi oplever, at vores patienter i mindre grad end vanligt henvender sig til lægen. Og det gælder også med de ting, der kunne være alvorlige eller er alvorlige.

- Vi er bange for, at vi har skræmt folk fra at bruge sundhedsvæsenet i al den her coronatid, hvor de undlader at gå til lægen med det, de burde. Man kan jo fejle andet end corona, siger Anders Beich.

Det er efterhånden to uger siden, at store dele af samfundet lukkede ned for at undgå udbredt smitte med coronavirus.

Nedlukningen skete blandt andet i et forsøg på at få spredt de coronasmittede ud over en længere periode, således at sundhedsvæsenet ikke bliver overbelastet.

Oven i det bliver befolkningen bedt om at holde afstand og at holde sig hjemme i videst muligt omfang. Og det kan blandt andet være den retorik, som nu får nogle til helt at undlade at ringe til lægen, mener Anders Beich.

- Vi ved jo ikke helt, hvorfor det sker. Men det kunne jo godt være, fordi vi har fået sendt et signal om, at man for eksempel ikke må gå ud. At man kan blive smittet, hvis man går ud.

- Den anden del kan være, at når man får at vide, at sundhedsvæsenet får rigtig travlt med at behandle de her mange patienter, som bliver alvorligt ramt af coronavirus, så vil man heller ikke være med til at overbelaste hospitalerne, siger han.

Derfor har Anders Beich et helt klart budskab borgere: Ring til lægen.

- Vi er jo vant til at sortere i, hvem der måske lider af alvorlige sygdomme, og hvem der sagtens kunne gå hjem igen. Det er jo sådan set vores profession.

- Men fordi der kommer så få, så udebliver desværre også dem, som kunne være relevante at henvise til hospitalet eller til speciallæger, og som ikke kan vente.

- Det, vi gerne vil understrege, er, at det er altså vigtigt, at man får denne her snak med lægen. Man skal ikke være bange for lægen, siger Anders Beich.

/ritzau/