Regnestykket: Derfor er det urealistisk at vaccinere 100.000

Kenneth Hansen har regnet på, hvorfor han mener, det er urealistisk at vaccinere 100.000 dagligt fra februar i år.

Vaccinationsprogrammet i Danmark er frivilligt, og omkring 80 procent af befolkningen har givet udtryk for, at de vil tage imod et tilbud om vaccination mod covid-19. Tager vi som udgangspunkt, at alle disse – 80 procent af den danske befolkning – bør opnå immunitet i 2021, skal vi vaccinere mindst 5.800.000 x 0.80/0.95 = 4,88 millioner danskere. Bemærk, at tallet er korrigeret for de individer, der ikke opnår immunitet trods vaccination.

Samlet set indebærer strategien, at 4.880.000/365*7 = 94.000 personer skal vaccineres hver uge. De skal alle vaccineres to gange, dvs. at der skal injiceres 188.000 vaccinedoser ugentligt det kommende år.

Jeg har benyttet følgende forudsætninger: Det er læger, der foretager vaccinationerne; 15 minutter per person til forberedelse og vaccination og to stik = 2 x 94.000 x 0.25/7.4/7 = 900 fuldtidsstillinger per dag.

For sygeplejersker kræves 45 minutter per person til forberedelse, vaccination og observation = 2.700 fuldtidsstillinger per dag.

Kilde: Kronik i Sundhedspolitisk tidsskrift.