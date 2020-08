Tirsdag er de danske narkoselægers sidste chance for at sætte en stopper for rituel omskæring af drengebørn kun med lokalbedøvelse. Det kræver bare, at politikerne er lydhøre.

Her skal Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), der repræsenterer narkoselægerne, mødes med Folketingets Sundhedsudvalg i et sidste forsøg på at få indflydelse på vejledningen for rituel omskæring.

Lægerne vil nemlig ikke længere omskære uden fuld narkose, da de mener, det er uforsvarligt:

»Der er mange problemer med lokalbedøvelse – først og fremmest kan man ikke sikre, at barnet er smertedækket. Vi kan ikke forsvare det,« siger Joachim Hoffmann-Petersen, formand for DASAIM, til B.T.

Mødet på tirsdag er sat i værk, efter at DASAIM torsdag trak sig ud af en arbejdsgruppe nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, der skulle fastlægge den nye vejledning for rituel omskæring. En vejledning, der skulle tage udgangspunkt i et notat udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Problemet er bare, at notatet konkluderer, at lokalbedøvelse er tilstrækkelig under rituel omskæring, hvilket er stik imod DASAIM's anbefalinger. Men Styrelsen for Patientsikkerhed nægtede at ændre sin konklusion om bedøvelse, hvorfor DASAIM til sidst måtte trække sig fra samarbejdet.

»Man skal ikke skære i børn, der skriger. Børn har den samme smerteopfattelse som voksne. De skal have sikker og effektiv bedøvelse,« siger Joachim Hoffmann-Petersen og understreger samtidig, at lokalbedøvelse heller ikke bruges under anden peniskirurgi, som for eksempel forhudsforsnævring.

»Man kunne aldrig drømme om at bruge lokalbedøvelse under anden peniskirurgi, så derfor forstå jeg ikke, at man accepterer det her.«

DASAIM's argumenter mod lokalbedøvelse ved omskæring Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er der mange problemer med at bruge lokalbedøvelse under en rituel omskæring: Man kan ikke sikre, at barnet er smertedækket.

Ved lokalbedøvelse er man oftest tvunget til at holde barnet fast. Det giver risiko for, at barnet mister tilliden til omgivelserne og efterfølgende bliver svært at samarbejde med.

Der er ingen form for lokalbedøvende lægemiddel, der er godkendt til små børn. Alligevel gør man brug af det.

Man risikerer ved indsprøjtning af lokalbedøvelsen at ramme svulmelegemet i penis, hvilket kan give livstruende komplikationer. Det har blandt andet ført til hjertestop i Danmark.

Lægen skal blot være til stede under omskæringen. Lægen behøver altså ikke føre kniven. Dette gøres i stedet typisk af en form for forkynder.

Der er ingen krav om, at lægen skal kunne genoplive barnet og kunne behandle med modgift, hvis barnet skulle blive forgiftet af lokalbedøvelsen, eller at lægen skal have nogen form for kirurgiske evner.

Fortæller Folketinget, at det er uacceptabelt, i håb om at blive hørt

Når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vil lytte til DASAIM's anbefalinger, har selskabet besluttet, at der ikke er anden udvej end at gå til politikerne. Herunder Sundhedsudvalget.

I Sundhedsudvalget sidder blandt andre Dansk Folkepartis Liselott Blixt, som finder det yderst interessant, at en række læger tager afstand fra Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering:

»Det er vigtigt, at man lytter til dem, der udøver det og har erfaringen. Jeg kan selvfølgelig ikke tale for hele udvalget, men kun for mig selv – og jeg vil lytte til lægerne. Det er dem, der har fingeren på pulsen, og det er dem, der arbejder med det til daglig,« siger Liselott Blixt.

Joachim Hoffmann-Petersen frygter dog ikke, at udvalget ikke vil lytte, fordi udvalget interesserer sig for sundhed. Spørgsmålet er mere, om det kan ændre folketingsgruppens holdning til omskæring, så en ny vejledning kan udarbejdes.

Sker det ikke, vil det højst sandsynligt være Styrelsen for Patientsikkerheds konklusion, der bliver den fremtidige vejledning for bedøvelse under omskæring. Derfor er mødet på tirsdag lægernes sidste chance for at sige fra og forsøge at nå igennem med deres argumentation og holdning.

»Vi har ikke andre muligheder end at trække os og sige, at vi ikke vil gøre det,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Folketinget kan dog ikke tvinge lægerne til at udføre en omskæring. I Danmark har vi nemlig en lov, der siger, at strider et indgreb mod en læges samvittighed, må denne gerne sige nej til at udføre det. Dog skal lægen foreslå en anden læge, der gerne vil udføre det.

»Så må vi jo se, om vi kan finde en frivillig til det. Det tror jeg, vil blive svært,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.