En gruppe tyske læger er desperate efter at få mere beskyttelsesudstsyr til kampen mod corona.

Så desperate, at de nu har igangsat en noget opsigtsvækkende protest.

De tyske frontkæmpere poserer nemlig nøgne for at skabe opmærksomhed omkring deres opråb, skriver Dagbladet.no

»Nøgenhed er et symbol på, hvor sårbare vi er uden beskyttelse.«

Sådan siger læge Ruben Bernau, som er en af deltagerne i protesten.

De tyske læger har dannet gruppet 'Blanke Bedenken', som kan oversættes til 'Kun Bekymringer'.

På billederne, som findes på deres hjemmeside, sidder mange af dem uden tøj på og med medicinsk udstyr placeret, så billlederne lige præcis er sobre.

Tyske læger har råbt op om mere udstyr lige siden, at corona-krisen kom til landet i slutningen af januar.

Men de tyske producenter har svært ved at følge med efterspørgslen af blandt andet håndsprit og masker.

Og det på trods af, at de tyske producenter ellers har sat skub i deres produktion.

Også de tyske borgere er desperate efter måder at beskytte sig på - det tyske politi har anklaget flere organiserede bander for at have stået bag omfattende tyverier af mundskyl og håndsprit fra flere hospitaler.

I skrivende stund har Tyskland mere end 158.000 bekræftede tilfælde af corona-smittede og mere end 6.000 er døde.