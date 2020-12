Coronaudviklingen bekymrer Lægeforeningen, som opfordrer til at huske myndighedernes retningslinjer i julen.

Juledagene står for døren, og med dem følger normalt hyggeligt samvær med familie og venner. I år kan det dog være med en ubuden gæst til bords, når anden og rødkålen spises - nemlig coronavirus.

Det får landets læger til at komme med en indtrængende appel til danskerne om at huske at overholde myndighedernes retningslinjer.

- Ellers må jeg sige, at jeg er alvorligt bekymret for, hvad vi kan stå overfor om ganske kort tid, siger Lægeforeningens formand, Camilla Ratchke, i en pressemeddelelse.

Formanden understreger, at hun godt kan forstå, at folk vil bruge julen med deres nærmeste. Det er dog vigtigt, at retningslinjerne huskes. Ellers risikerer vi, at smittetallene eksploderer, mener hun.

- Derfor bliver det en anderledes jul i år, hvor mange bør skære ned på, hvor mange de ser og omgås i løbet af juledagene, siger Camilla Ratchke.

Smittetallene skal helst ikke eksplodere. For allerede nu er Lægeforeningen "dybt foruroliget" over udviklingen.

5. december krydsede antallet af registrerede coronatilfælde for første gang 2000 i den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Siden har udviklingen taget fart. 18. december var det daglige smittetal på knap 4500 nye bekræftede tilfælde af covid-19.

Smitteudviklingen har givet et stort pres på hospitalerne, hvor der tirsdag var 723 indlagte coronapatienter. Det er det højeste under epidemien.

Lægeforeningen, der repræsenterer stort set alle læger i landet, hører hver dag fra medlemmerne, at presset stiger.

- Læger og vores kolleger fra andre fag har i månedsvis taget livtag med pandemien. Vi svigter ikke, og patienterne kan regne med, at vi også er der i de kommende måneder.

- Men indsatsen går på to ben, og lige nu er vi i en fase, hvor det er fuldstændigt afgørende, at befolkningen nu bredt holder fast og følger de retningslinjer, som myndighederne har udstukket, siger Camilla Ratcke.

Smitteudviklingen betød, at der blev indført en delvis nedlukning. Og den ser ud til at virke, lød det tirsdag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

I et opslag på Twitter fortalte han, at kontakttallet, der tidligere blev kaldt smittetrykket, er faldet til 0,9 fra 1,2.

Det betyder, at 10 smittede i gennemsnit nu giver smitten videre til 9 andre - og ikke 12 som tidligere. Dermed er smitten aftagende.

