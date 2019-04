Det mener sundhedsordførerne i rød blok

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet:

»Vi har umiddelbart ingen kommentarer til prisen på 90 kroner. Vi hævede prisen på cigaretter, sidst vi var i regering, og der fjernede vi også ti-styks-pakkerne, fordi vi ved, at især børn og unge er prisfølsomme, men vi ved også, at der er en social slagside i forhold til de voksne rygere, så det er noget, vi skal have balanceret.«

Kirsten Normann Andersen, SF:

»Vi har diskuteret det inderligt i vores parti, og vi mener, at prisen skal ligge på 60 kroner. Vi er enige i, at prisen skal hæves, og den skal det, fordi det kan forebygges, at unge begynder med at ryge, og 60 kroner er det beløb, som vi er landet på. Det er lidt blevet en konkurrence om, hvem der kan sige det højeste beløb, men mange af dem, der ryger, hører altså til lavindtægtsgrupperne.«

Peder Hvelplund, Enhedslisten:

«Vi ønsker at sætte prisen op til 60 kroner, hvilket næsten er en fordobling af den nuværende afgift. Derudover vil vi gerne gøre pakkerne mere neutrale og smide dem under disken. Vi mener, at 90 kroner er lige højt nok, da det på kort sigt vil ramme de mennesker med den laveste indtægt, men vi er enige i, at det er nødvendigt, at prisen får et ordentligt hak op af.«

Pernille Schnoor, Alternativet:

Vi er fuldstændig enige med Lægeforeningen. Vi ved en prisforøgelsel er et instrument, der virker i forhold til børn og unge. Der er evidens for, at det skal være en markant stigning, før det virker, og at det altså derfor ikke er nok med en lille stigning, så derfor foreslår vi, at cigaretter kommer til at koste 80 kroner.

De Radikale:

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra De Radikales sundhedsordfører, Lotte Rod.