Lægeforeninger vil hjælpe ledelser med at gøre op med sexismeproblemer. Men først skal omfanget kortlægges.

Mere end 500 har skrevet under på en erklæring, hvor de kræver et opgør med den sexisme, der opleves i lægeverdenen.

Dermed har den seneste tids debat om sexisme i mediebranchen bredt sig.

Formanden for Yngre Læger, Helga Schultz, fortæller, at de først og fremmest ser problemet som et arbejdsmiljøproblem.

- Derfor er det ledelserne, der er ansvarlige for et godt og trygt arbejdsmiljø, fortæller hun.

Men Helga Schultz fralægger sig ikke ansvaret for, at der skal gøres op med sexismeproblemerne i deres branche.

- Foreningen spiller overordnet den rolle, at vi skal minde ledelser om, at der findes et problem, siger hun.

Foreningen vil kortlægge omfanget af sexismeproblemet i branchen, så ledelserne kan blive gjort opmærksomme på det.

Foreningen Yngre Læger er en del af Lægeforeningen.

Helga Schultz fortæller om et hierarki i lægeverdenen, hvor præmissen er til stede for, at sexisme kan finde sted.

- Unge læger er ofte afhængige af mere erfarne læger for at komme frem i vores branche, fortæller hun.

Formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, erkender, at det bliver svært at gøre op med en ældgammel kultur, der findes på tværs af mange brancher.

Begge formænd er bevidste om, at det ofte er svært for ofrene at snakke om dette.

- Det er en del af problemet, at folk føler, at det er skamfuldt at tale om det. Derfor skal vi sørger for, at dem, ofrene henvender sig til, skal være klædt på til at tage den samtale.

Lægeforeningen og Yngre Læger opfordrer, at læger, der oplever sexisme, kontakter enten Yngre Læger, FAS eller PLO, som er to af branchens fagforeninger.

Helga Schultz håber på, at det, der er ved at ske i samfundet lige nu med hensyn til sexismeproblemerne på tværs af brancher, kan være med til at gøre op med nogle af problemerne.

Mere end 1600 har skrevet under på den underskriftindsamling, der bakker tv-værten Sofie Linde op i et opgør med sexisme i medieverdenen.

/ritzau/