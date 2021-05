»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, da jeg fandt ud af det. Jeg tror, jeg googlede mig frem hele natten til hvem, jeg skulle kontakte, og hvordan jeg får det fjernet.«

Sådan fortæller kvinden, som TV 2 Fyn har valgt at kalde Lene, om da hun ved et tilfælde opdagede noget underligt i sin lægejournal.

Her kunne hun se, at der stod registreret et lægebesøg med taleterapi i 2007, som skulle være foregået hos hendes daværende læge. Problemet er bare, at besøget aldrig har fundet sted.

Årsagen til hun tjekkede sin journal var, at hun havde set i nyhederne, at den læge, hun havde haft tilbage i 2007, var blevet taget i lægefusk for op mod 1,8 millioner kroner. Her havde Region Syddanmark undersøgt lægerne ved at se fem år tilbage i tiden fra 2021.

TV 2 Fyn kan nu fortælle, at deres svindelnumre går længere tilbage end det. Flere af de falske registrerede lægebesøg i Lenes journal går helt tilbage til 2004.

Lene har anmeldt de falske lægebesøg til Region Syddanmark, og hun håber, at de vil iværksætte en større undersøgelse af lægerne, der går mere end fem år tilbage.

Professor i sundhedsjura Kent Kristensen fortæller til TV 2 Fyn, at det er muligt for regionen at undersøge lægernes ageren længere tilbage i tiden.

Dog understreger han, at det vil være et meget, meget stort stykke arbejde.