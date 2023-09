Efteråret banker på, og med de koldere vinde er der stor risici for, at der blæser flere alvorlige epidemier med.

Det advarer amerikanske læger om.

Samtidig kommer de med flere opfordringer til, hvad man selv kan gøre for at undgå at blive syg af covid-19, RSV eller influenza.

Det skriver CBS.

»Opfattelsen har været, at covid-19, RSV og influenza, styrede vores liv. Det her er året, hvor vi kan vende udviklingen til det bedre for alle tre luftvejsinfektioner,« siger Nirav Shah, vicedirektør for CDC (Center for sygdomskontrol og forebyggelse, red.) til mediet.

I den amerikanske storby Philadelphia, peger Shah på, at de har set en stigning af RSV-tilfælde, og derfor anbefaler han, at ældre over 60 år og små børn bliver vaccineret.

Og selvom antallet af influenzaramte endnu ikke er overvældende, advarer CDC om, at det vil komme til at ændre sig, når vinteren kommer.

Derfor bør man ifølge eksperter fra centret få vaccinen for sygdommen, hvilket kan – og har – reduceret antallet af hospitalsindlæggelser drastisk.

RSV er en luftvejsinfektion, der typisk rammer små børn og babyer i vintermånederne, og kan medføre alt fra forkølelse til feber og lungebetændelse.

Risikoen for RSV kan holdes nede med god hygiejne, som at spritte hænderne af og ikke mindst holde afstand til personer med symptomer på sygdommen.