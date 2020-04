En ny vejledning for arbejdsskadeerstatning slår ikke til, frygter læger og advokater.

Der er tale om en arbejdsskade, hvis læger eller sygeplejersker bliver smittet med coronavirus, og det kan føre til en erstatning.

Men selv om Lægeforeningen er glad for den nye vejledning, så er lægerne skeptisk overfor, om den er god nok.

- Der er sket en forbedring i forhold til tidligere. Men vi er desværre ikke overbevist om, at vi kommer langt nok, og at lægerne er sikret, hvis uheldet skulle være ude, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sendte en ny vejledning rundt i sidste uge.

Kritikken går på, at det med formuleringerne i vejledningen er svært at løfte bevisbyrden for folk, som kun er udsat for smitte "sporadisk".

Andreas Rudkjøbing understreger, at der fortsat er mange ubekendte i forhold til coronavirus, og at der er endnu begrænset viden om følgeskader. Desuden er den meget smitsom.

- Der skal stadig løftes en betydelig bevisbyrde, i forhold til om man er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde, siger han.

Man kan fremover blive tilkendt erstatning, hvis det kan sandsynliggøres, at man er eller har været smittet, og at dette er sket i forbindelse med ens arbejde.

Før skulle man påvise en konkret smittekilde, hvilket fik flere fagforeninger op af stolene.

Lægeforeningen er heller ikke tilfreds med muligheden for at få erstatning, hvis man har en sygdom i forvejen. Sådanne folk er særligt udsatte i forhold til coronavirus.

- Hvis man er er syg i forvejen, for eksempel med diabetes eller hjertesygdom, kan man få nedsat sin erstatning, eller den kan måske helt frafalde, på trods at af man hidtil har kunnet gå på arbejde, siger Andreas Rudkjøbing.

I sidste uge advarede firmaet Elmer Advokater om, at mange lønmodtagere stadig risikerer at stå uden erstatning, hvis de bliver smittet af coronavirus på deres job.

Ifølge advokaterne kan for eksempel buschauffører, fængselspersonale, kasseekspedienter, politibetjente, byggearbejdere og mange andre stadig komme i klemme.

Derfor foreslog de en særordning ifølge Fagbladet 3F.

/ritzau/