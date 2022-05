»Jeg ser det som en falliterklæring, at tidshorisonten nu er så lang. Det er problematisk og uforståeligt«

Sådan siger læge Michala Skovlund Sørensen i kølvandet på, at det endnu ikke er muligt for sundhedspersoner at undlade at underskrive med deres navn i patientjournaler.

I juli 2021 kom der ellers en ny journalføringsbekendtgørelse, som gjorde det muligt for sundhedspersoner at undlade deres navn.

Men trods de nye regler lader en brugbar IT-løsning stadig vente på sig.

Det skriver Ugeskrift for Læger.

Michala Skolund Sørensen er tidligere kollega til afdøde skadestuelæge Charlotte Asperud, der blev dræbt af en tidligere patient i 2019 i eget hjem, hvor patienten ulovligt var trængt ind.

Drabsmanden var vred over, at Charlotte Asperud havde tvangsindlagt ham i forbindelse med et skadestuebesøg på Nordsjællands Hospital fem år tidligere, som vi også tidligere har skrevet om på B.T.

Det var i forbindelse med drabssagen, at journalføringsbekendtgørelsen blev lavet om.

Michala Skovlund Sørensen var med til at behandle patienten tilbage i 2014.

Hun er dog ikke den eneste læge, der er bekymret for sin sikkerhed. Ifølge Ugeskriftet, der har talt med Lægeforeningens formand Camilla Rathcke, har sagen fra 2019 skræmt flere læger, selvom patienter yderst sjældent overfalder sundhedspersoner.

Det er Danske Regioner, der står bag implementeringen af et nyt IT-system, der skal gøre det muligt at få vist en anden identifikation af sundhedspersonerne.

Ifølge Ugeskriftet vil Danske Regioners bestyrelse afvente konklusioner fra en teknisk arbejdsgruppe, før de træffer en endelig beslutning om en eventuel teknisk løsning efter sommerferien.

Regionernes it-arkitekter har estimeret, at det vil koste cirka 80-100 millioner kroner – dog med en del usikkerhed i estimatet.