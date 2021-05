Under regeringens konflikt med læger i 2013 forsøgte lobbyist Carsten Mai at sælge adgang til regeringsnotat.

For en pris på 140.000 kroner blev lægernes organisation PLO tilbudt et hemmeligt regeringsnotat og et møde med to af Venstres toppolitikere i 2013.

Tilbuddet faldt midt under den daværende regerings højspændte konflikt med de praktiserende læger.

Det fortæller den daværende formand for PLO, Henrik Dibbern, og direktør Peter Orebo Hansen til Politiken.

Tilbuddet kom ifølge de to lægechefer under et møde med lobbyisten Carsten Mai.

Lægerne var meget interesserede i oplysningerne, men afviste tilbuddet, da de ikke ville betale for privilegeret adgang og fortrolige oplysninger.

- Jeg er forarget over, at det kan finde sted, og forarget over, at indblik i demokratiske processer, som foregår i Folketinget, kan have en pris, siger Peter Orebo Hansen til Politiken.

Lægerne fortæller til avisen, at det ikke blev drøftet, hvad beløbet på 140.000 kroner skulle gå til. Men Peter Orebo Hansen kan "ikke forestille sig andet, end" at pengene skulle videre til Venstre eller de to toppolitikere.

Brancheforeningen DI Rådgiverne har sammen med andre dele af public affairs-branchen nedskrevet en række principper for god lobbyisme.

Branchedirektør Katrine Ellersgaard Nielsen siger, at direkte tilbud til kunder om dokumenter er uhørt, og at fortrolige dokumenter fremskaffet på "uærlig vis" er imod de etiske principper.

Over for Politiken lægger Carsten Mai, der driver et public affairs-bureau, sig fladt ned.

- Det er jo to folk, man kan have tillid til, og som har haft vigtige poster. Hvis de siger, at det skete, så kan jeg kun sige et meget stort undskyld. Så kan jeg kun beklage meget dybt, siger han til avisen.

Ifølge de to PLO-chefer ville Carsten Mai sælge adgang til et møde med daværende politisk ordfører Peter Christensen (V) og sundhedsordfører Sophie Løhde (V).

Peter Christensen ønsker ikke at svare på spørgsmål fra Politiken, mens Løhde afviser ethvert kendskab til sagen.

/ritzau/