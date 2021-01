»Hvor længe har du været en slavelæge? SKAM DIG.«

Sådan lød en lille del af en længere besked, der en dag lå i Pernilles Facebook-indbakke.

Pernille er læge, og når hun ikke går på arbejde, bruger hun blandt andet tid på at hjælpe forskellige danskere i Facebook-gruppen 'Spørg en læge om coronavirus', der har 50.000 medlemmer.

Her sidder Pernille – og en række andre læger – klar og bruger deres fritid på at besvare alverdens coronaspørgsmål med detaljerede, lægefaglige argumenter.

Men ikke alle er hverken enige med eller glade for det, som Pernille og kollegaerne skriver.

De skal nemlig lægge ører og øjne til ubehagelige og personlige beskeder, der i tide og utide dukker op i deres indbakker.

En af beskederne, der er rettet til en læge fra gruppen Vis mere En af beskederne, der er rettet til en læge fra gruppen

»Det er da ubehageligt, og de første fem minutter skulle jeg lige synke den. Heldigvis får vi også meget ros,« fortæller Pernille, der af hensyn til andre potentielle beskeder ikke ønsker at have sit efternavn med i artiklen.

B.T. har talt med flere læger fra gruppen, og de fortæller samstemmigt, at beskederne kommer fra personer, der mener, at covid-19 bliver taget alt for alvorligt.

'Du er en skamplet på lægegerningen', skriver en tilfældig person her til en af lægerne fra gruppen Vis mere 'Du er en skamplet på lægegerningen', skriver en tilfældig person her til en af lægerne fra gruppen

Personer, der mener, at læger og myndigheder fylder befolkningen med løgne.

»De fylder rigtig meget, og vi bruger meget tid på at tilbagevise deres påstande, som at der ikke er overdødelighed, eller at man kan miste sit barn af at blive vaccineret,« fortæller Pernille.

Gruppen, der nu har samlet omkring 200 læger, der blev oprettet i marts af lægen Elif Bayram Orbe.

Elif Bayram Orbe fortæller til B.T., at truende og ubehagelige beskeder også er normale i hendes indbakke.

Elif Bayram, der har fået flere ubehagelige beskeder Vis mere Elif Bayram, der har fået flere ubehagelige beskeder

For en uges tid siden fik hun eksempelvis at vide, at hun havde »solgt sin sjæl til djævlen«.

I samme besked blev det også gjort klart, at »hendes tid som læge snart er forbi«.

Her bliver Elif beskyldt for at have 'solgt sin sjæl til djævlen'. Halvdelen af beskeden er cuttet ud, da den indeholder misinformation. Vis mere Her bliver Elif beskyldt for at have 'solgt sin sjæl til djævlen'. Halvdelen af beskeden er cuttet ud, da den indeholder misinformation.

»Det var meget ubehageligt i starten, men nu er jeg begyndt at blive bedre til at feje det væk,« fortæller Elif Bayram Orbe og fortsætter:

»Jeg er bare overrasket over, at der er så mange, der sætter spørgsmålstegn ved klokkeklar videnskab, for det ser vi rigtig meget på siden.«

De tre mest delte misinformationer B.T. har bedt flere af lægerne bag Facebook-gruppen 'Spørg din læge om coronavirus' om at udvælge de tre mest delte usandheder, så de efterfølgende kan understrege, hvorfor det er misinformation. 1. Der er ingen overdødelighed som følge af coronavirus. Svar fra lægerne: Det er ikke sandt. I foråret var der overdødelighed i flere europæiske lande, og i de sidste uger af 2020 så man også flere døde end gennemsnitligt i Danmark, ligesom det igen ses i mange andre lande. Og det forventes at fortsætte i begyndelsen af 2021. Men den vigtigste pointe er, at vi under coronavirussen har levet med strenge restriktioner, der har gjort, at virussen har spredt sig meget mindre og dermed sikret færre døde. I de andre år, man sammenligner med, har det af gode grunde ikke været restriktioner. Dødeligheden ville have været langt højere i løbet af første og anden bølge, hvis ikke vi havde haft restriktioner. 2. Vaccinen kan skabe infertilitet Svar fra lægerne: Det er usandt. Det er en myte og decideret fake news. Det er dog ikke første gang i historien, at den myte spredes. Påstanden er, at antistoffer ved vaccination skulle binde til moderkagen og forårsage afbrydelse af graviditet, men der er absolut ingen dokumentation fra hverken laboratorieforsøg eller data fra virkelighedens verden. 3. PCR-testen viser mange falske positive Lægernes svar: Det er usandt. Det er korrekt, at man – meget sjældent – kan få en falsk-positiv test. Ingen test er perfekte. Men her bruges denne misinformation som et argument for, at man ikke kan stole på smitteantallet, og det er decideret usandt. Der har været fokus på, at vi har en høj CT-værdi i Danmark, selvom den er sat til 38, og det anbefalede er 37-40. CT har noget at gøre med, hvor grundigt man tjekker sin test for virus-RNA, og jo højere tal, jo større chance for at finde selv små spor af virus. Høj CT-værdi kan altså ikke gøre, at man finder en falsk positiv test, men at man kan finde virus i så små mængder, at det – måske – ikke smitter mere. Ikke desto mindre har disse personer stadig været smittede og bør tælle med i smittetallet. Og sætter vi CT-værdien ned, vil testen blive mindre følsom og derved overse nogle, der eksempelvis er tidligt i virusforløbet, og så kan de gå ud og smitte andre, fordi deres test er negativ.

Derfor vælger Elif og lægekollegaerne også at tjekke samtlige opslag, før de bliver godkendt, og hvis det består af decideret misinformation, bliver der trykket på 'afvis'.

Og det er en procedure, der vækker vrede hos dem, som netop spreder misinformationen.

»Folk skriver, at vi censurerer, men det er ikke rigtigt, for vi vil gerne svare på folk, hvis de stiller et kritisk spørgsmål, så længe de ikke deler misinformation som værende fakta,« fortæller Elif og uddyber:

»Det er eksempelvis tilfældet, hvis én person starter med at skrive, at der ingen døde af corona er eller har været under denne pandemi. Det er ikke sandt, og det kan vi ikke have stående. Man må hjertens gerne vende den om og spørge, om folk dør af corona.«