Norske læger vil overvåge coronapatienter minutiøst.

I et nyt forskningsprojekt får 107 coronapatienter målt deres hjerterytme og vejrtrækningsfrekvens, de får tjekket deres iltmætning i blodet, får taget blodtryk og temperatur. Alt foregår hjemmefra.

Formålet er at få øje på forværringer af sygdommen så tidligt som muligt. Hvis målingerne viser de mindste udsving, tilkaldes straks ambulance og læge.

Problemet med coronapatienter er, at mange ikke udviser symptomer på alvorlig sygdom, før det er for sent

Danske læger måler iltmætningen, så snart patienter kommer på hospitalet. Men i Norge og USA vil man nu have patienter til at måle iltmætningen selv.

»Det er vigtigt at opdage forringelser hos patienterne, inden de er fortabt,« siger anæstesiolog og seniorforsker Lars Wik ved Oslo Universitetshospital til Dagbladet.

Ifølge anæstesioverlæge William Ottestad fra Oslo Universitetssygehus (OUS) skal 'overvågningen redde liv':

»Vi har set flere tilfælde af, at coronapatienter – tilsyneladende uden forvarsel – hurtigt bliver alvorligt syge. Hverken patient eller pårørende har opdaget alvoren i situationen. Nogle patienter har end ikke haft vejrtrækningsbesvær, selvom iltmætningen i deres blod har været faretruende lav,« siger han til Dagbladet.

Den 20. april advarede en amerikansk overlæge i et debatindlæg i The New York Times om, at covid-19 sniger sig ind på patienterne.

Den amerikanske læge Richard Levitan, der er specialiseret i luftvejssygdomme, har de sidste 20 år undervist og forsket i behandling af lungeproblemer. Da coronaen ramte USA, trak han i lægekitlen og gjorde corona-tjeneste på det offentlige hospital Bellevue i New York.

Et stort flertal af de patienter, han mødte med covid-19-lungebetændelse, havde 'så lav iltmætning ved indlæggelsen, at det burde være uforeneligt med at være i live', skriver han.

Alligevel kunne patienterne sidde op i sengen og bruge deres mobiltelefoner.

Normalt er lungebetændelse forbundet med brystsmerter og besvær ved at trække vejret.

Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og chef ved Hvidovre Hospital. Han så gerne at covid-19-patienter blev opsporet tidligere.

Men covid-19-patienterne føler sig ikke kortåndede, selvom deres iltniveau er meget lavt, advarer den amerikanske læge.

Samme erfaring har danske læger gjort sig. Professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital nikker genkendende til beskrivelse af covid-19 som en snigende sygdom.

»Vores erfaring er, at patienterne kan sidde og sms'e med deres familie, så man tror ikke, at deres iltning ikke kan være så dårlig, som den reelt er.«

Kun en ud af fem coronapatienter får behov for indlæggelse.

»Men nogle af dem, vi får ind, er meget syge. Nogle bliver lagt direkte i respirator. Det er imponerende, at de har kunnet holde den gående så længe derhjemme,« siger han.

Derfor så han gerne, at patienterne kom tidligere i behandling.

Når en coronapatient indlægges, er det første, de danske læger gør, at måle iltmætning i blodet.

Normal iltmætning hos raske er 94-100 procent. Men patienter, som den amerikanske læge Richard Levitan har tilset, har haft en iltmætning på 50 procent uden at have symptomer på lungebetændelse.

Det er på tide at komme foran denne virus i stedet for at jage den Den amerikanske læge Richard Levitan i et debatindlæg i The New York Times

Uden at opdage det kompenserer patienterne for det lave iltniveau ved at trække vejret hurtigere og dybere. Men det får betændelsen til at brede sig og tilstanden til at forværres.

For at finde den lumske sygdom i tide opfordrer han til, at coronapatienter udstyres med et oximeter, der måler blodets iltmætning. Det kan hjælpe lægerne til tidligt at opdage luftvejsproblemer hos patienterne.

»Det er på tide at komme foran denne virus i stedet for at jage den,« skriver han.

Også Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital ønsker at finde de patienter, der får lungebetændelse, hurtigst muligt. Det ville give god mening at lade patienter måle deres iltmætning.

»Men endnu findes teknologien ikke i en målestok, der kan bruges til hjemmeovervågning,« siger han.

I stedet kunne han forestille sig, at patienter selv måler deres hjertefrekvens og temperatur. Begge dele kunne registreres i en app, som flere firmaer, ifølge Thomas Benfield lige nu arbejder på at udvikle. Via appen kunne lægerne screene de patienter, der havde brug for at få målt deres iltmætning.

Det ville sikre, at de patienter, der udvikler alvorlig lungebetændelse, blev opdaget tidligere.

»Det vil give mening især i fremtiden, når vi har medicin til behandling af covid-19,« siger Thomas Benfield.