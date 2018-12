Det kan være alvorligt, hvis en botoxbehandling går galt, advarer læger, som opsøges af patienter, der har fået uautoriseret behandling.

Botox- og fillerbehandlinger mod rynker og furer i ansigtet er populært som aldrig før, men samtidig er der opstået et gråt marked af uautoriserede personer og klinikker, der tilbyder behandlinger uden at have en læge tilknyttet og uden at være registreret.

Konsekvensen kan i værste fald være et skamferet ansigt.

Sådan lyder advarslen fra en række læger, som jævnligt bliver opsøgt af patienter med komplikationer som følge af en illegal ansigtsbehandling. Det skriver Jyllands-Posten.

»De kommer med gener fra behandlinger, som de har fået lavet af personer, som ikke har autorisation,« siger plastikkirurg Thomas Bo Jensen, der driver klinikken Malling by Jensen i Aarhus og er tidligere overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til Jyllands-Posten.

I Aarhus laver en kosmetolog eksempelvis filler- og botoxbehandlinger uden autorisation, og uden at der er en læge tilknyttet klinikken, og i en anden sag er der rejst tiltale mod en kvinde for seks forhold om uautoriserede behandlinger.

Ifølge Claus Zachariae, ledende overlæge på Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital, kan det være alvorligt, hvis behandlingen går galt, for kunder, der benytter sig af disse klinikker, ved ikke, om behandleren har den nødvendige uddannelse, hvilket produkt der bruges, og om behandleren er forsikret, såfremt skaden skulle ske.

Dertil kommer, at man ikke kan søge erstatning via Patientforsikringen.

»Hvis det er permanente fillere, har patienten virkelig et problem, for så bliver det siddende og kan give vedvarende infektioner og bylder over rigtig mange år, hvor den eneste løsning kan være et stort plastikkirurgisk indgreb med omfattende ardannelse til følge,« siger han til Jyllands-Posten.

Karsten Bech, der er sektionsleder og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, erkender, at de uautoriserede behandlinger er et stigende problem, og at styrelsen får mange anmeldelser af personer, som ikke står i styrelsens autorisationsregister.

»Sagerne bliver meldt til politiet, for vi har ikke myndighed til at føre tilsyn med uautoriserede sundhedspersoner,« siger han til Jyllands-Posten.

Styrelsen har ikke tal for, hvor mange sager man har anmeldt til politiet.

150 danske læger er godkendt til at fjerne rynker med botox, og cirka 140 er godkendt til at udføre fillerbehandlinger.