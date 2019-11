Det er blevet populært blandt kvinder i Danmark – og udlandet – at få lavet øjenvippe-extensions, men der kan være en bagside ved udsigten til længere vipper.

Nu advarer øjenlæger nemlig om, at det kan øge risikoen for en bakterie i øjenområdet, som kan bringe 'vippelus' med sig – i hvert fald hvis man ikke gør vippeforlængelserne ordentligt rene.

»De kan være vanskelige at finde, men en sjælden gang kan vi se dem med et mikroskop,« siger Gary Keoleian, der er øjenlæge ved øjeninstituttet i Michigan, til ABC 12.

Han fortæller, at vippelus er en lillebitte parasit – en form for mide – ved navn demodex, som lever på hårsækken.

Gary Keoleian fortæller desuden, at vippeforlængelser kan være fuldstændigt uproblematiske, hvis de bliver lavet af en professionel, og hvis man sørger for at gøre vipperne ordentligt rene.

Hvis vipperne til gengæld bliver forsømt og begynder at samle bakterier, kan det skabe irritation.

»Over tid kan snavs og rester hobe sig op i vipperne. Når det hober sig op, begynder øjenlåget at blive irriteret, og som resultat kan vippelusene – dermodex – angribe, bakterien kan slå rod, hvilket kan skabe endnu mere irritation, og så kører den onde cirkel ellers derudad,« siger Gary Keoleian.

Samme budskab har optikeren Dr. Sairah Malik, som ABC13 har talt med.

»Overordnet set er der mange, der har vippe-extensions, som er bange for at røre ved vippeforlængelserne eller vaske dem, fordi de er bange for, at vipperne falder af,« siger hun til mediet.

Hun understreger dog – ligesom Gary Keoleian – at det er altafgørende at rense øjenlåg og vipper hver eneste dag, hvis man har vippe-extensions.

Begge læger anbefaler at rengøre vipper og øjenlåg med en fortyndet form for tea tree olie, som er kendt for at slå demodex ihjel.

Vippelus kan, præcis ligesom almindelige hovedlus, overføres til hvem som helst. Blandt andet, hvis man deler produkter som mascara og børster, som bruges til at lægge øjenskygge.