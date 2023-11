De nye oplysninger i sagen om hjerteoperationen, hvor plastikudstyr knækkede, vækker harme i begge fløje på Christiansborg.

En mail afslører, at lægen havde så travlt på grund af andre akutte patienter, at lægen ikke forsøgte at fjerne det udstyr af plastik, der knækkede under operationen i Henriette Haahr Christensens hjerte.

'Der blev ikke gjort forsøg. Det skete om aftenen i vagttiden, på grund af andre akutte patienter var det ikke muligt at gøre det med det samme,' oplyser lægen blandt andet i mail til producenten bag det knækkede udstyr.

Lægen tilbød, at Henriette Haahr Christensen kunne få plastikken fjernet dagen efter, men hun var på daværende tidspunkt ikke klar til en ny operation.

Henriettes hårde tid 2. august 2022: Henriette Haahr Christensen får lavet en ballonudvidelse af en blodåre ved hjertet på Odense Universitetshospital efter en blodprop. Efter operationen får hun at vide, at en spids er knækket af udstyret. Der er enighed om at lade det blive, da det er usikkert, om det sidder fast, og hun ikke ønsker en ny operation. 3. mars 2023: Hun er begyndt at få kramper i hjertet, og derfor bliver der lavet en scanning af hendes hjerte, hvor det knækkede udstyr er. Det viser sig, at være cirka ti centimeter plastik, oplyser hun. 19 april 2023: I en mail til producenten af det knækkede kateter skriver kirurgen bag operationen, at hun ikke forsøgte at fjerne det under operationen, da der var andre akutte patienter. 20. april 2023: På Odense Universitetshospital får hun lavet en dobbelt bypassoperation, hvor plastikken fjernes. Hun får en pacemaker sat fast ved hjertet. 27. april 2023: Henriette Haahr Christensen er blevet overflyttet til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor pacemakeren bliver fjernet. Herefter udskrives hun. 26. september 2023: Patienterstatningen slår fast, at der er sket et 'materielt svigt' under operationen i august året før, og hun får 12.540 kroner i erstatning for svie og smerte. Men da der ifølge loven er en egenbetaling på 8.305 kroner, ender den reelle erstatning på 4.235 kroner.

»Det er en fuldstændig uacceptabel situation, som du beskriver i artiklen,« siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.

Hun fortsætter:

»Manglen på personale må aldrig medføre, at færdiggørelse af en operation opgives på grund af travlhed og eller mangel på personale. Og operationen er ikke færdiggjort, før det knækkede udstyr er fjernet.«

Også i blå blok vækker den nye oplysning harme.

Mette Thiesen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Thiesen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det lyder helt vildt. Det er klart, at man aldrig må have så travlt, at man lader plastikrør blive inde i en patient under en operation, hvis man kan fjerne det,« siger Mette Thiesen, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, mener, at det gør patienter utrygge, når en læge under en operation prioriter ikke at forsøger at fjerne et stykke knækket udstyr, fordi der er andre patienter.

Den melding er Mette Thiesen meget enig i.

»Det er meget mere omsiggribende at skulle fjerne det efterfølgende, og det er hamrende utrygt for patienten, der skal opereres igen. Sådan må det simpelthen ikke være,« siger hun.

Jens Henrik Thulesen, der er sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne, mener også, at der skal rettes op på fejl under operationer med samme, men han vil ikke udtale sig om den konkrete sag.

»Jeg har ingen mulighed for at vurdere det konkret faglige. Men helt grundlæggende, så vil jeg forvente, at hvis der sker en fejl under en operation, så vil man naturligvis gøre, hvad der er muligt for at rette op på fejlen med det samme,« siger han.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil også kun udtale sig generelt.

»Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, men generelt går jeg selvfølgelig ud fra, at hvis man på en sygehusafdeling bliver bekendt med, at man har påført en patient en skade, så griber man ind hurtigst muligt,« lyder det fra ministeren.

Henriette Haahr Christensen fik fjernet plastikken under en dobbelt bypassoperation i april i år, og hun har i alt fået 4.235 kroner udbetalt i erstatning for svie og smerte.