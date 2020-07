Fra mandag til tirsdag i denne uge var der 40 nye smittede med covid-19 på et døgn. Og fra tirsdag til onsdag 48 nye smittetilfælde. Torsdag var tallet 42. Fredag kunne vi tælle 46.

For at blive klogere på smitten har B.T. spurgt overlæge og professor ved Hvidovre Hospital, Thomas Benfield, hvordan vi skal forstå de nye tal:

»Vækstraten er stabil. Det er effekten af fase tre genåbningen, der begynder at tikke ind. Det er forventet, at vi ville nå et højere niveau her hen over sommeren, hvor folk holder sommerferie og er andre steder, end de plejer at være,« siger Thomas Benfield.

Modsat Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, der i B.T. igår udtrykte bekymring for tendensen, mener Thomas Benfield ikke, at vi umiddelbart skal være bekymrede.

Men han mener, at myndighederne skal have fokus på de områder i landet, hvor der lige nu er flest smittede - dvs. hovedstadsområdet og Vestsjælland samt visse steder i Nordsjælland. F.eks. blev der fredag konstateret smitte på et plejehjem i Helsingør.

Men hvornår skal vi så være bekymrede ifølge lægen?

»Jeg vil blive bekymret, hvis vi ser en stigning dag for dag, frem for at tallene ligger på et stabilt niveau, som vi ser nu. Hvis man ser en stigning fra dag til dag, i takt med at flere bliver indlagt, så er det udtryk for, at der er flere smittede, end det vi opfanger. Derfor skal vi holde øje med den del,« siger Thomas Benfield.

Fredag steg dødstallet med en enkelt, mens antallet af indlagte fald med tre, så der nu er 16 indlagte i alt. Det er dog ikke underligt, at vi fortsat ser få antal indlagte, da det ifølge overlægen kun er fem pct. - og måske endda færre - af de ramte, der bliver indlagt.

Thomas Benfield forventer desuden, at smittetallene vil stige yderligere i de kommende uger, fordi samfundet vil åbne endnu mere op.

»Hvis regeringen kommer til at tillade 500 mennesker samlet i et lokale midt om natten, så skal vi forvente en større stigning,« fastslår han.

Flere eksperter opfordrede torsdag B.T.’s læsere til downloade Sundhedsministeriets smittestop-app for at hjælpe myndighederne bedst muligt med at smitteopspore.

App’en er downloadet mere end 800.000 gange, og 193 mennesker har meldt sig smittet, via appen, oplyser Sundhedsministeriet til B.T.