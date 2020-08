De russiske myndigheder har ifølge præsident Putin godkendt en coronavaccine. I Danmark vil man høre mere.

Lægemiddelstyrelsen har rakt ud til de russiske sundhedsmyndigheder, efter at det tirsdag kom frem, at de har godkendt en vaccine mod covid-19.

Det fortæller direktør Thomas Senderovitz.

- Vi vil gerne høre lidt mere om, hvad de har lavet. Når og hvis vi får adgang til mere viden, må vi vurdere det derefter, siger han.

Tirsdag kunne Ruslands præsident, Vladimir Putin, fortælle, at landet har overhalet resten af verden indenom.

Forskere over hele verden arbejder på at udvikle en vaccine mod covid-19, der har ramt over 20 millioner personer på verdensplan.

En vaccine er nu godkendt i Rusland, og Putins håb er, at der snart kan påbegyndes en masseproduktion af den.

Thomas Senderovitz tror dog ikke, at den russiske vaccine kommer til Danmark lige foreløbig.

- Jeg vil ikke udelukke noget, før jeg har set på deres data og snakket med dem, for det er ikke fair.

- Men jeg kan sige med sikkerhed, at den ikke kommer til Danmark i år. Tiden vil vise, om det sker på et andet tidspunkt. Det afhænger af, hvor godt det ser ud, siger direktøren.

