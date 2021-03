En udvidet liste med symptomer, man skal holde øje med, er mandag blevet sendt til de danskere, som indenfor de seneste 14 dage har modtaget AstraZeneca vaccinen.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen.

I det seneste brev, som styrelsen har sendt til de personer, som har modtaget vaccinen, fremgår det nu, at de ikke kun skal være opmærksomme på symptomer på blodpropper.

Blandt andet skal de vaccinerede også være opmærksom på tegn på hud- eller slimhindeblødninger og derudover også en større tendens til blå mærker. Hvis personerne oplever det - andre steder end hvor de er blevet stukket - så skal de søge læge.

Og fordi flere lande har indberettet meget sjældne, men alvorlige tilfælde af borgere som på samme tid har haft et lavt antal blodplader i blodet samt blødninger og blodpropper, efter de har fået AstraZeneca-vaccinen, bliver den nu unedrsøgt.

Det sker i samarbejde med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og de andre lægemiddelmyndigheder i EU. Det kan på nuværende tidspunkt dog ikke konkluderes, om der er en sammenhæng med vaccinen.

Men for nuværende har Danmark, Østrig, Norge, Italien, Frankrig og Tyskland sat AstraZeneca vaccinen i bero, mens det undersøges, om der er en sammenhæng mellem blodpropper, dødsfald og vaccinen.

For listen over personer, der har haft et usædvanligt sygdomsbillede, få dage efter de har modtaget AstraZeneca vaccinen, vokser. Senest har en norsk sygeplejerske mistet livet, oplyser den norske lægemiddelstyrelse i en pressemeddelelse, skriver VG.

Så hvis du har modtaget et stik med AstraZeneca-vaccinen inden for de seneste 14 dage, skal du være opmærksom på følgende:

Større tendens til blå mærker, små punktformede blødninger i huden.

Blødninger, der ikke stopper, som de plejer.

Kraftig hovedpine.

Kraftige mavesmerter.

At benet bliver koldt.

At man pludselig og uventet får smerter i dele af kroppen.

Vejrtrækningsbesvær.

Lammelser i den ene side af kroppen.

Blodpropper kan dog også vise sig på andre måder. Derfor skal man generelt være særlig opmærksom, hvis man er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen inden for de seneste 14 dage. Man bør søge læge, hvis: