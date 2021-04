Lægemiddelstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de konkluderer, at det er sandsynligt, der er en sammenhæng mellem tilfælde af sjælden blodpropsygdom og coronavaccinen fra AstraZeneca.

Styrelsen skriver, at de i samarbejde med den Europæiske Lægemiddelstyrelse EMA, er kommet frem til, at det er sandsynligt, at vaccinen er årsag til at nogle få vaccinerede har udviklet en alvorlig og sjælden tilstand med en kombination af blodpropper udsædvanlige steder kombineret med et lavt antal blodplader.

Både tyske og norske forskere mener at have påvist samme sammenhæng, fordi de har fundet en bestemt type antistoffer i blodet hos dem, der er ramt af den sjældne bivirkning.

»Selv om sådanne bivirkninger er meget sjældne, overstiger de, hvad der kan forventes i den almene befolkning,« står der i pressemeddelelsen.

Det fremgår også, at man endnu ikke har kunnet identificere specifikke risikofaktorer, man ved altså ikke, hvorfor nogle få oplever den meget sjældne tilstand.

De fleste tilfælde er opstået indenfor 14 dage efter vaccination og er hovedsagligt forekommet hos kvinder under 60 år, fremgår det, men det afspejler formentlig, at vaccinen i høj grad har været anvendt i netop den målgruppe, står der i pressemeddelelsen.

EMA har nu tilføjet den sjældne bivirkning i vaccinens produktresume - det de fleste kender som en indlægsseddel.

Lægemiddelstyrelsen og EMA opfordrer i pressemeddelelsen sundhedspersonale til at være opmærksomme på tegn på den sjældne tilstand hos vaccinerede.

I Danmark har vaccinen fra AstraZeneca været sat på pause siden den 11. marts.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udtalt, at de forventer at komme med en udmelding om, hvorvidt Danmark genoptager vaccinen i vaccineprogrammet i denne uge.