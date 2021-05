Der er fundet en afløser for Thomas Senderovitz, der i marts forlod posten som direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Lars Bo Nielsen er ansat som ny direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Siden 9. marts har Lægemiddelstyrelsen søgt en ny direktør, efter at Thomas Senderovitz valgte at skifte til et job i Novo Nordisk.

Valget er faldet på Lars Bo Nielsen, der de seneste fire år har været dekan og professor ved Aarhus Universitet.

Lars Bo Nielsen tiltræder sin nye stilling 15. august.

/ritzau/