Tidligere på ugen konkluderede Det Europæiske Lægemiddelagentur, at der er en sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og sjældne bivirkninger i form af blodpropper. Nu følger den danske Lægemiddelstyrelse trop.

I deres seneste status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger fra 9. april konkluderer styrelsen, at en sammenhæng ved de danske tilfælde af blodpropper også er »fundet sandsynlig«.

Herhjemme er der givet 150.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca. Ud af disse har Lægemiddelstyrelsen behandlet to danske indberetninger, hvor en af de to sager omhandler et dødsfald.

»Lægemiddelstyrelsen har i begge tilfælde vurderet, at en sammenhæng med vaccinen er sandsynlig,« skriver de.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm forventes at melde ud i næste uge, om AstraZenecas vaccine fortsat skal være på pause herhjemme.

På baggrund af de undersøgelser, som er foretaget i europæisk regi, er kombinationen af et lavt antal blodplader og blodpropper nu blevet indført i produktresumeet som en mulig bivirkning til AstraZeneca vaccinen, der i øvrigt har skiftet navn til Vaxzeria.

Den europæiske bivirkningskomité har pålagt AstraZeneca at lave flere studier og at udvide undersøgelser i de igangværende studier.

Ligeledes fortsætter undersøgelser hos eksperter i Danmark og i EU.

Lægemiddelstyrelsen følger, i samarbejde med EMA og de andre nationale lægemyndigheder i EU, indberetninger om det usædvanlige sygdomsbillede nøje.

EMA konkluderer, at Vaxevria overordnet set fortsat er en sikker og effektiv vaccine mod covid-19.

De understreger desuden, at en sundhedsfaglig vurdering af anvendelsen af vaccinen i nationale vaccinationsprogrammer altid skal inddrage lokale forhold, som for eksempel smittetryk og tilgængelighed af andre vacciner.

Den danske sundhedsstyrelse forventes at melde ud omkring pauseringen af AstraZeneca i næste uge.