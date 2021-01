Det er spild af tid, og det forsinker syge patienter i at få den nødvendige lægebehandling.

Det er konsekvenserne af, at mange danskere i øjeblikket helt unødvendigt kimer lægehuse ned for at presse sig frem i køen til at få den eftertragtede coronavaccine.

»Det er helt vildt uhensigtsmæssigt,« siger Michael Hejmadi, praktiserende læge i Lægehuset Ferritslev på Fyn.

Han er blandt de læger, der for tiden har rødglødende telefoner i sin lægepraksis som følge af en misforstået forventning om, at danskernes egen læge kan give en henvisning til en vaccination mod covid-19.

Men det er og bliver en misforståelse, lyder det fra formand for de praktiserende læger, PLO, Jørgen Skadborg.

»Vi kan hverken give en vaccine her eller give en henvisning til et vaccinationscenter,« siger han.

Jørgen Skadborg har selv en lægepraksis i Billund, hvor der også kommer ‘tomgangshenvendelser’ om coronavaccinen, fortæller han.

Jørgen Skadborg opfordrer derfor til, at danskerne ikke ringer til deres egen læge med netop dette spørgsmål.

»Det kan ikke betale sig at ringe til den praktiserende læge for at komme frem i køen. Der er ikke mulighed for at blive tilgodeset,« siger han.

Begge læger fortæller, at det har betydning for borgeres mulighed for at komme igennem til deres læge for at få lægebehandling, at andre borgere optager telefonlinjen.

»Under coronaepidemien har vi fået omkring 30 procent mere travlt, og når der kommer yderligere travlhed, så gør det, at dem, der er alvorligt syge, har svært ved at komme igennem på telefonen.«

»Der kan jo være nogen, der sidder og er syge men lægger på, fordi vedkommende ikke kan komme igennem til os,« siger Michael Hejmadi.

Jørgen Skadborg stemmer i:

»Alle ved, at vi er for få praktiserende læger, og at vi har for travlt. Når vi så sidder i telefontiden og har kø, så er der nogle af dem, der har et behandlingsbehov her og nu, som kommer til at vente længere, fordi de ikke kan komme igennem med det samme.«

Mens alle fire læger og alle fire sygeplejersker i Michael Hejmadis lægepraksis i Ferritslev ‘er på dæk’ for at imødekomme telefonstormen, er der mindre travlt i Billund. Men »mine kolleger siger, at de bliver kimet ned«, lyder det fra Jørgen Skadborg.

Ifølge Michael Hejmadi er det to typer af borgere, der henvender sig med et vaccineønske: Svækkede personer, der er bange for at blive alvorligt syge på grund af corona, samt danskere med et arbejde, hvor de har en øget risiko for at løbe ind i smitte, eksempelvis ansatte i hjemmeplejen, daginstitutioner og på skoler.

Sådan er vaccinekøen Sundhedsstyrelsen har inddelt og prioriteret befolkningen i 12 grupper, hvoraf gruppe 1 er den første gruppe til at få vaccinen. Gruppe 1: Personer på plejehjem og i plejeboliger

Personer på plejehjem og i plejeboliger



Personer på plejehjem og i plejeboliger Gruppe 2

Personer på 65 år og over, som modtager pleje og hjælp i eget hjem



Gruppe 3: Personer på 85 år og over

Personer på 85 år og over



Personer på 85 år og over Gruppe 4

Udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren og dele af socialsektoren



Gruppe 5: Personer med ​tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt covid-19-forløb

Personer med ​tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt covid-19-forløb



Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb

Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb



Gruppe 7: Personer med alderen 80-84 år

Personer med alderen 80-84 år



Gruppe 8: Personer med alderen 75-79 år

Personer med alderen 75-79 år



Gruppe 9: Personer med alderen 65-74 år

Personer med alderen 65-74 år



Personer med alderen 65-74 år Gruppe 10

Personer under 65 år med tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt covid-19-forløb



Gruppe 11: Personer under 65 år med tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt covid-19-forløb

Personer under 65 år med tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt covid-19-forløb



Gruppe 12: Øvrige befolkning, udvalgt for eksempel efter alder

Øvrige befolkning, udvalgt for eksempel efter alder



Hvordan misforståelsen om, at de praktiserende læger kan give en henvisning til en coronavaccine, er opstået, er uvis.

Men ifølge Jørgen Skadborg kan det hænge sammen med en udgivelse fra Sundhedsstyrelsen.

»Sundhedsstyrelsen har udgivet en 65 sider lang vaccinationsplan, hvor der er oplistet en lang række beskrivelser af folk, der på et senere tidspunkt kan rykkes frem til fremskyndet vaccination efter vurdering ved egen læge.«

»Det står i planen, der er offentlig tilgængelig, og det er klart, at den information spreder sig. Men der mangler et kendskab i offentligheden til, at vi slet ikke er der endnu, fordi der ikke er så mange vacciner i landet endnu,« siger Jørgen Skadborg.

Danskere bliver i prioriteret rækkefølge tilbudt en vaccination – se faktaboksen længere oppe i artiklen. Borgere, der er godkendt til en vaccination, får besked om dette i e-Boks.