Et lægehus i Vojens får nu kritik fra Styrelsen for Patientklager, efter en otteårig pige døde i sin fars arme i lægehuset i august sidste år.

Bare ni dage før dødsfaldet havde den otteårige pige fået konstateret astma af sin praktiserende læge i lægehuset.

Her havde den otteårige pige fået en akuttid hos lægen, fordi hun havde vejrtrækningsproblemer. Det skriver tvsyd.dk.

Den otteårige pige fik ifølge faren behandling og medicin, men de blev, ifølge faren, ikke informeret om, hvordan de skulle forholde sig, hvis hun fik et nyt astmaanfald.

Det gjorde hun.

Ni dage efter mødte faren op i lægehuset igen med sin datter, der havde et svært astmaanfald.

Hun var i live, men fik hjertestop i sin fars arme, mens hun blev tilset af sin praktiserende læge.

Pigen og faren er begge fra Syrien, og det har tidligere været fremme, at lægen ikke kontaktede en tolk i forbindelse med sin behandling af pigens astma, selvom om faren stort set ikke forstod dansk.

Styrelsen for Patientklager har nu truffet afgørelse i sagen og finder, at ‘behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard’.

Det skriver Radio4, som har fået aktindsigt i afgørelsen.

Pigen havde været i live, hvis hun havde fået den rette behandling, vurderer Lars Bjerrum, professor i almen medicin ved Københavns Universitet, over for Radio4.

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet deres undersøgelse af sagen. Styrelsen vurderede, at der ikke fremadrettet vurderes at være fare for patientsikkerheden i lægehuset.

TV SYD har været i kontakt med lægehuset, som ikke ønsker at kommentere sagen.