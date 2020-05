De såkaldte akutlægehelikoptere er ifølge Danske Regioner blevet en integreret del af hospitalsindsatsen.

Akutlægehelikopterne er fløjet ud til 17.484 kritisk syge eller akut tilskadekomne patienter, siden ordningen startede i efteråret 2014.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Helikopterne kan flyve ud med hjælp og sørge for transport til hospitaler, hvis personer rammes af akut sygdom eller kommer alvorligt til skade.

De drives af regionerne i fællesskab.

Cirka halvdelen af de patienter, helikopterne er nået ud til, er blevet fløjet til et hospital.

Heraf er 90 procent sendt videre til specialiseret behandling.

Andre af patienterne er blevet tilset på skadestedet og er derefter blevet kørt til et hospital eller erklæret døde på stedet, skriver Danske Regioner.

Den 1. oktober 2014 kom den første akutlægehelikopter på vingerne.

De 17.484 ture er målt, fra den første helikopter lettede og indtil den 1. oktober 2019.

Indtil 2018 var der tre akutlægehelikoptere.

I 2019 kom en fjerde til.

Helikopterne hører til i Skive, Ringsted, Billund og Aalborg. Helikopteren i Aalborg skal dog flyttes til en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune, når den er klar.

Ifølge Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, spiller helikopterne også en rolle i at give en mere lige adgang til lægehjælp.

Særligt fordi helikopterne når ud til mange af landets yderområder.

- Akutlægehelikopterne dækker jo hele landet, men flyver mest til nogle af de områder, hvor der er længst til specialiseret behandling. Samtidig har de en særlig opgave med at sikre hurtig hjælp til kritisk syge borgere på de danske øer.

- Det glæder mig, at vi har fået udviklet et så velfungerende tilbud, som i den grad bidrager til mere lige adgang til akut specialbehandling for borgere på tværs af landet, siger Ulla Astman i pressemeddelelsen.

