Aflys familiejulefrokosten 2. juledag, lyder opfordringen fra formanden for de danske intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen.

»Vi skal holde jul uden at slå bedstemor ihjel,« siger han.

Og set i det lys mener han, de traditionelle familiejulefrokoster er en unødvendig risiko.

»Problemet med familiejulefrokosten er, at vi tilbringer mange timer sammen på tværs af generationer. Der er ofte både mange børn og bedsteforældre til stede,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Han kender mønsteret fra tidligere år, hvor influenza accelerer i januar og februar, fordi vi har været meget sammen i julen. Og det skal vi altså undgå sker med corona.

Vi skal passe på de ældre, men vi må ikke holde dem udenfor.

»For mange ældre mennesker er det måske den sidste juleaften. Så det skal man huske at have med i sin beregning,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil virkelig nødig være den, der ødelægger julen for nogen - især juleaften. Men familiejulefrokosterne, som vi typisk holder 2. juledag kan man godt rykke til påske.«

Selvom juleaften er hellig, opfordrer Joachim Hoffmann-Petersen til, at vi også der tager vores forholdsregler.

»Det er en god idé, at man i 10 dage op til juleaften strammer op på hygiejnen og prøver at undgå at omgås for mange mennesker. Vennerne kan man se i januar,« siger han.

Joachim Hoffmann-Petersen understreger dog, at det ikke er op til ham, men myndighederne at finde på en løsning for, hvordan restriktionerne skal være henover julen.

Han kan til gengæld fortælle, hvilke problemer der kan opstå, hvis vi mødes for mange på tværs af generationer i julen.

»Grunden til, det går forholdsvist godt i Danmark lige nu, er, at vi har en gunstig aldersfordeling. Der er ikke mange over 70 år eller på plejehjem, som er blevet smittet. Og det er de ældre, der oftest ender hos mig på intensiv,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Her er det vigtigt at se på den samlede belastning og ikke kun at se på coronaindlæggelser, påpeger han.

»Vi kan godt håndtere de covid-tilfælde, vi har nu. Men år efter år ser vi jo, at de medicinske afdelinger er overbelagte i januar og februar, fordi der er mere almindelig sygdom hos de ældre i den periode,« siger han og tilføjer:

»Derfor kommer vi til at få travlt.«

Professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, er enig i, at man generelt skal skære ned på det samlede antal mennesker, man ser i julen.

»Det klassiske er jo, at man ser nogle mennesker juleaften og nogle andre juledag og nogle helt tredje 2. juledag. Det er nok det, som jeg mener, er det mest problematiske, for der kommer man jo i kontakt med en hel masse mennesker,« sagde han for en uges tid siden.

Sundhedsminister Magnus Heunicke sagde på et pressemøde tirsdag, at regeringen endnu ikke var klar til at præsentere en plan for, hvilke restriktioner, der gælder henover julen.

Meldingen var dog, at der ikke, som tingene ser ud nu, var planer om at lave rejserestriktioner på tværs af landet, så familier ikke kunne fejre jul sammen.

Det anser speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen heller ikke for at være en reel mulighed:

»Så skulle der ligge vagter ved Storebælt, eller vi skulle have kampvogne i gaderne. Befolkningen vil ikke kunne acceptere rejserestriktioner i julen,« siger han.

Magnus Heunicke sagde på tirsdagens pressemøde, at myndighederne i løbet af næste uge vil melde noget ud om restriktioner i julen.