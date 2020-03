»Jeg sidder selv ude i praksis. Det er frustrerende, når de gode intentioner ikke matcher ressourcerne. Vi kan jo ikke leve op til den nye strategi, hvis ikke vi kan teste f.eks. sundhedspersonale, som har brug for at blive testet«.

Sådan lyder det fra formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, efter det søndag kom frem, at sundhedsmyndighederne fremover vil have en mere offensiv teststrategi, der betyder, at flere skal testes for coronavirus i Danmark.

Ændringerne kommer på baggrund af anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, som i en pressemeddelelse netop opfordrer til, at flere skal testes.

Heri erkendte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, at Danmark aktuelt er ‘udfordret af en global mangel på testkapacitet.'

Men selvom Anders Beich er frustreret, har han forståelse for de udfordringer, som myndighederne står over for:

»Man kan jo ikke råbe af folk, når man ved, at de gør deres bedste i Lægemiddelstyrelsen for at skaffe testmateriale til landet. Jeg har fuld tillid til, at myndighederne gør alt, hvad de kan,« siger han.

Anders Beich håber på, at det snart vil være muligt at få gennemført de nye retningslinjer i praksis:

»Fordi så ville vi blandt andet kunne få testet personale, som beskæftiger sig med de syge og svækkede. På den måde kan vi holde på arbejdsstyrken, så de ikke skal sidde derhjemme, hvis de er lidt småsyge, fordi man måske er i tvivl om, hvorvidt de er smittede med coronavirus eller ej,« siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen forsikrer Helene Probst, centerchef i center for sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen, at Regionerne og Lægemiddelstyrelsen arbejder hårdt på at få testkapaciteten op at køre igen.

»Det er en ny sygdom, der kommer hele tiden ny viden, og derfor har vi nu ændret retningslinjerne. Så er der desværre nogle udfordringer i forhold til antallet af test, vi kan udføre på sygehusene, som gør, at vi ikke kan implementere dem fuldt ud,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved, at der er private virksomheder, som også gerne vil hjælpe,« siger Helene Probst, der dog ikke kan give en konkret dato på, hvornår nyt udstyr kommer hjem.

»Jeg kan sagtens forstå, det er frustrerende for patienter og læger, og vi vil rigtig gerne have implementeret retningslinjerne fuldstændigt. Vi har forhåbninger om, at der snart kommer nyt udstyr. Indtil da er vi nødt at sige, at dem, der er meget syge og indlæggelseskrævende er dem, vi skal fokusere på at få testet.«

Den ny strategi: De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu: Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes.

Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.

Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer

Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.

Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

Inden vi så får de tilstrækkelige mængder udstyr i Danmark, opfordrer Anders Beich danskerne til at blive indendøre, hvis man oplever symptomer:

»Den egentlige forebyggelse ligger i, at vi alle betragter os selv som smittede og følger de råd der gives. Og at vi blive inden døre ved ethvert tegn på luftvejsinfektion, det er opskriften,« siger han.