Når de mest sårbare i Danmark har fået en corona-vaccine, skal de praktiserende læger udvælge, hvem der efterfølgende skal vaccineres. Det kan betyde, at landets lægehuse vil blive bestormet af patienter, som vil forrest i køen.

Det skriver Dagbladet Information.

Formand for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, frygter, at de praktiserende lægers telefoner vil blive rødglødende, fordi deres patienter ønsker at forklare, hvorfor lige præcis de skal vaccineres først.

Jørgen Skadborg opfordrer derfor danskerne til at væbne sig med tålmodighed, mens lægerne gennemgår patienternes sygejournaler.

Sundhedspersonale vaccineres mod Covid-19 på Odense Universitetshospital i Odense, mandag den 28. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi modtager allerede nu mange henvendelser fra patienter, som mener, de burde få vaccinen med det samme. Derfor frygter jeg, at antallet af henvendelser vil stige, jo længere hen vi kommer,« siger han til avisen.

I sidste ende kan det gå ud over patienter med alvorlige sygdomme, der ikke kan komme igennem til deres læge på grund af de mange henvendelser om vaccination.

En lignende situation oplevede de praktiserende læger i begyndelsen af corona-pandemien, hvor potentielle smittede skulle gå til egen læge.

Sundhedsstyrelsen har allerede udarbejdet en række punkter, som de praktiserende læger skal arbejde ud fra, når de skal prioritere patienterne.

Her nævnes det, hvilke sygdomme lægerne særligt skal have for øje. Det gælder f.eks. svær psykisk sygdom, organsvigt og svær overvægt.