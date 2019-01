Det er et meget alvorligt problem, når udenlandske læger, der arbejder i Danmark, ikke kan kommmunikere effektivt med patienterne. Det forklarer Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Har du haft problemer med at forstå din læge, fordi han ikke talte dansk? Skriv til journalist Peter Astrup på past@bt.dk

»Det at kunne tale sammen og forstå hinanden er helt afgørende for et godt samarbejde og for at kunne behandle og diagnosticere patienten,« siger Andreas Rudkjøbing og fortsætter:

»Derfor er det alvorligt, at så mange danskere, der har været indlagte eller behandlet ambulant, har haft så mange utilfredsstillende oplevelser. Det er klart, at patienterne kan blive utrygge, når lægen ikke taler sproget godt nok,« siger han.

B.T. kunne torsdag fortælle, at hver fjerde dansker, som i løbet af det seneste år har været indlagt på et sygehus eller været behandlet ambulant, har haft en enten meget utilfredsstillende eller utilfredsstillende oplevelse i forbindelse med, at de ikke kunne kommunikere med deres udenlandske læge.

Det er klart at patienterne kan blive utrygge, når lægen ikke taler sproget godt nok Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Andreas Rudkjøbing forklarer, at de udenlandske læger rent fagligt er dygtige, men at han ved, at der er problemer med sproget mellem de danske patienter og lægerne, der ofte stammer fra lande som Tyskland, Frankrig, Spanien eller et andet europæisk land.

»Vi har i mange år haft en alvorlig speciallægemangel i Danmark. Det er derfor, at det har været meget nødvendigt at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, og sundhedsvæsenet hænger ikke sammen uden udenlandske læger,« siger Andreas Rudkjøbing og fortsætter:

»De udenlandske læger forstår selve fagsproget. Men det er svært at skabe tryghed med den lidt mere uformelle small-talk, når man ikke kan sproget,« siger han.

Andreas Rudkjøbing mener ikke, at de fleste af de store regioner har været dygtige nok til at løfte opgaven med løbende at styrke sproget hos de udenlandske læger.

»Det er først og fremmest et arbejdsgiveransvar. I Region Syddanmark har man været gode til konstant at forbedre de udenlandske lægers sprog, men andre steder er det hurtigere gået i stå,« siger han.

Har du oplevet at have problemer med at forstå en læge, da han eller hun ikke talte tilstrækkeligt dansk?