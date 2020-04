Patienter og læger bør bruge mundbind for at nedsætte risiko for smitte, lyder det fra lægeformand.

De praktiserende læger og deres patienter bør bruge mundbind ved konsultationen.

Det siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, til DR.

- De praktiserende læger er meget bekymrede for at blive smittet og for at blive smittebærere.

- Det er uholdbart, at vi ikke er i stand til at beskytte os bedre mod smitte og mod at blive smittebærere ved bare at bruge noget så simpelt som et mundbind til både patienten og lægen, siger Anders Beich.

Myndighederne har understreget, at man ikke skal møde fysisk op hos egen læge, hvis man har symptomer på coronavirus.

Men der kan sagtens være patienter med sygdommen i kroppen, påpeger lægeformanden.

- Alle patienter kan jo være smittede i to-tre dage, uden at de selv ved, at de er smittede, og uden at de har symptomer. Derved kan de jo komme til at smitte lægen.

- Og det samme gælder jo for den praktiserende læge, der kan være smittet og som dermed kan komme til at smitte patienten. Derfor er det nødvendigt, at både patient og læge har maske eller mundbind på, siger Anders Beich.

Han mener, at patienter bør iføre sig mundbind i venteværelset, inden de møder lægen. På samme vis skal lægen være iført mundbind ved mødet.

Der findes ikke officielle tal for, hvor mange af landets praktiserende læger, der er eller har været smittet med coronavirus.

Men en uofficiel undersøgelse i en lukket Facebook-gruppe for læger peger ifølge Anders Beich på, at op til ti procent af de praktiserende læger er eller har været sygemeldt med mistanke om coronasmitte.

Lægeformanden mener, at det er en opgave for landets regioner at skaffe mundbind til alle sundhedsansatte, inklusive lægerne.

- Vi skal have nogle retningslinjer, som passer til den smittefare, som er derude. Og så må regionerne gøre alt, hvad de kan, for at skaffe mundbind nok til, at alle sundhedsprofessionelle kan bære mundbind ved kontakt med patienter, siger Anders Beich.

/ritzau/