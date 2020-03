På et pressemøde onsdag eftermiddag oplyste Sundhedsstyrelsen, at man vil skifte strategi i kampen mod coronavirussen i Danmark.

Man vil skifte fokus fra inddæmning til afbødning, lød det. Men hvad betyder det egentlig? Det forklarer Thomas Benfield, der er professor og overlæge på Hvidovre Hospital.

»Det betyder, at nu har vi indset, at smittespredningen er uundgåelig, og så prøver vi blot at udskyde epidemien så længe som muligt,« siger han til B.T.

Dermed er der nu mindre fokus på at finde og isolere dem, der allerede er smittede.

Overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen sagde onsdag eftermiddag, at myndighederne har indset, at smittespredning i Danmark er uundgåelig. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen sagde onsdag eftermiddag, at myndighederne har indset, at smittespredning i Danmark er uundgåelig. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er en smart strategi, men også meget ressourcekrævende. Vi, som tester borgerne, og styrelsen, som skal kontakte dem, kan ikke følge med længere,« siger Thomas Benfield.

Nu flyttes ressourcerne over på sundhedsvæsenet, som skal behandle de hårdest ramte. Samtidig laver man tiltag som at supplere håndsprit på offentlige steder og forbyde større forsamlinger.

Onsdag aften har regeringen varslet, at der er en hastelov på vej, der netop skal forbyde større forsamlinger, men at der er tale om en hastelov skal ikke ses som panik fra regeringens side, siger Benfield.

»Det er først og fremmest en økonomisk håndsrækning til de arrangører, som står til at miste penge på aflysninger,« siger han. Når deres arrangementer pludselig er forbudt ved lov, kan de nemlig få erstatning.