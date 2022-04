En læge fra Aarhus Universitetshospital er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det skriver Aarhus Stiftstidende

Han er sigtet for at misbruge sin stilling ved at have et andet seksuelt forhold end samleje uden samtykke samt blufærdighedskrænkelse mod en 27-årig kvindelig patient, der var indlagt med høj feber. Aarhus Stiftstidende har talt med kvinden, som folder hændelsesforløbet ud.

Episoden skulle have udspillet sig 20. marts på en af hospitalets akutafdelinger. Her skulle en mandlig læge blandt andet have lavet både rektale og vaginale undersøgelser på den 27-årige, selvom lægen slet ikke var tilknyttet afdelingen.

Ifølge en retsbog Aarhus Stiftstidende har fået indsigt i, blev den mandlige læge få dage senere anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, hvor det fremgår, at sigtelserne hører under voldtægtsparagraffen, der kan give op til otte års fængsel.

Den mandlige læge er siden blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Dette er sket 21. april.

Lægen ankede afgørelsen til Landsretten, som stadfæstede varetægtsfængslingen.

Aarhus Stiftstidende har forelagt oplysningerne for Aarhus Universitetshospital, som bekræfter, at en medarbejder er blevet bortvist efter oplysninger om misbrug af sin stilling og et overgreb på den pågældende dag.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Aarhus Universitetshospital.