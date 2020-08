Flere og flere danske kommuner registrerer et stigende antal smittede med corona, viser opgørelse fra SSI.

Kontakttallet i Danmark er oversteget 1, viser nye data fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

Kontakttallet, der tidligere blev kaldt smittetrykket, viser, hvor mange hver enkelt smittet med coronavirus giver smitten videre til.

SSI opgør kontakttallet på flere måder. Udregnes det på baggrund af antallet af smittede, er kontakttallet nu på mellem 1,2 og 1,6.

Udregnes tallet derimod på baggrund af antallet af indlagte, lyder kontakttallet på mellem 0,7 og 1,6.

Ifølge Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, giver det stigende kontakttal grund til øget opmærksomhed.

- At kontakttallet er over 1, er et udtryk for, at epidemien igen er for opadgående, siger han.

- Det skal vi være opmærksomme på. Det er ikke et specielt højt tal på nuværende tidspunkt, men det er et udtryk for, at der er en stigende smitteudbredning i Danmark.

Samtidig viser SSI's beregninger, at flere og flere kommuner registrerer stigende smittetal.

Ringsted Kommune er på nuværende tidspunkt den eneste kommune i landet, hvor flere end 50 personer er testet positive per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge.

Aarhus Kommune er torsdag rykket fra at have 30-39 smittede til nu at have 40-49 smittede per 100.000 den seneste uge.

Men også flere andre kommuner er torsdag blevet markeret med en mørkere farve på SSI's kommunekort, hvilket er et udtryk for stigende smittetal.

Eksempelvis er Silkeborg torsdag steget til at have 30-39 smittede per 100.000 indbyggere.

- Vi har i en lang periode set, at det kun var nogle enkelte omegnskommuner, der havde farve på kortet, siger Christian Wejse.

- Så kom de lokale smitteudbrud i Ringsted og Aarhus til. Men desværre ser det nu ud til, at det også begynder at sprede sig i flere andre kommuner, herunder i Jylland, som ikke tidligere har været hårdt ramt.

På baggrund af den seneste udvikling mener Christian Wejse ikke, at man kan anbefale en yderligere genåbning af landet.

- Man kan jo bare se mod USA, hvis man vil vide, hvordan det går, når man åbner mere op, mens man har et stigende smittetal, siger han.

- Jeg synes ikke, at de nuværende tal er så høje, at der er grund til nye vidtgående restriktioner. Men at åbne mere op, det er der ikke grundlag for.

/ritzau/