Der er for mange danskere, der ikke er vaccineret mod mæslinger.

Det betyder, at et udbrud af mæslinger kan sprede sig som en steppebrand i den danske befolkning.

Særligt babyer er i farezonen, da de ikke kan vaccineres. De er til gengæld afhængige af, at alle vi andre har vaccinen.

Men sådan er det ikke. 90 procent af danskerne er vaccineret mod mæslinger, og det tal er ikke højt nok.

Hvis en smittekæde skal brydes, skal 95 procent af en befolkning være vaccineret.

»Det er derfor, vi har det smitteudbrud, som vi ser nu,« siger Ida Donkin, der er læge, ph.D og aktiv i foreningen Læger Formidler.

I de seneste uger er flere danskere blevet smittet med mæslinger. To danskere er vendt hjem fra skistedet Val Thorens med den smitsomme sygdom.

Når først sygdommen er i landet, kan den sprede sig i et voldsomt tempo.

»Det er en ekstrem smitsom sygdom, så det er nok at have været i samme bus, venteværelse eller mødt hinanden på gangen i vuggestuen,« siger Ida Donkin.

Hun opfordrer alle, der er i tvivl om, hvorvidt de er vaccineret, til at undersøge.

Hvis det viser sig, at man ikke er vaccineret skal man henvende sig til sin egen læge.

»Mæslinger kan være rigtig alvorligt. En ud af tusind dør af det. Der er også nogle, der udvikler komplikationer som hjernehindebetændelse.«

Der er dog en gruppe, der ikke kan blive vaccineret. Børn kan først blive vaccineret mod mæslinger, når de er 15 måneder.

Ida Donkin opfordrer forældre til små børn til at henvende sig til sin læge og forsøge at få fremskyndet vaccinen.

Det har hun selv gjort med sin egen et år gamle baby.

Men det kan ikke lade sig gøre for de helt små børn, og så er der ikke meget at gøre for forældrene.

»Har du en, der er yngre, så er der ikke så meget, man kan gøre. Så er man afhængig af, at andre bliver vaccineret, så vi kan bryde kæden. Man er afhængig af, at alle andre får deres vacciner,« siger Ida Donkin.

Forældre er nødt til at skærme deres børn mod personer, der kan have været udsat for smittefare. Ida Donkin oplever, at nogle danskere ikke ønsker at blive vaccineret, fordi de er skeptiske overfor vacciner. Men den skepsis bør man droppe og gå til lægen og få et stik i armen.

»Jeg synes, de skal prøve at undersøge lidt mere om, hvilken faglig viden, der ligger bag deres skepsis. Der har været nogle usande historier om vacciner. Der florer altså rigtig mange usande historier om vacciner på de sociale medier. Det handler om at være kildekritisk og stole på, at myndighederne vil os det godt.«

»Vaccinerne virker. De er sikre og effektive,« siger Ida Donkin, læge, ph.D og aktiv i foreningen Læger Formidler.