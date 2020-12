»Det var simpelthen forfærdeligt.«

Så klart lyder det fra 22-årige Frederikka Vium, der i halvanden måned har mærket sit livs mareridt.

Hun er en af de alvorligt syge patienter, der har mærket konsekvenserne af læger og sygehuses proritering af coronavirus foran andre sygdomme.

Det hele startede tirsdag den 11. oktober, hvor Frederikka Vium begyndte at få hovedpine. Hun tog to panodiler for at få smerten væk, men hun fik det kun værre og værre.

To dage senere havde hun også faet kvalme og var stiv i nakken og led.

»Det var pinefuldt og dunkede i mit hoved,« fortæller Frederikka Vium, der bor i Lemvig i det nordvestlige Jylland.

Om fredagen ramte feberen.

»Jeg ringede til min mor, og fik hende til at ringe til min læge, da jeg ikke kunne holde smerten ud,« forklarer Frederikka Vium.

22-årige Frederikka Vium føler sig virkelig dårligt behandlet af læge på Herning Sygehus. Hun havde alle symptomer på meningitis, men blev alligevel sendt hjem efter 45 minutter på sygehuset. Foto: Brian Bjeldbak/BYRD

Lægen vurderede, at der var symptomer på meningitis, og hun skulle på Herning Sygehus for at blive tilset.

Her kom hun hen om formiddagen, hvor hun i 45 minutter opholdt sig i akutmodtagelsen.

Så kom der en læge hen til hende.

»Lægen sagde jeg ikke så særlig syg ud. Han poddede mig for corona, og så kunne jeg tage hjem, og det gjorde jeg så,« forklarer Frederikka Vium, som også har givet denne historie til tvmidtvest.dk

Jeg tænkte, at nu giver jeg op Frederikka Vium

»Jeg kom altså med hovedpine, feber samt stiv nakke og ryg. Alle symptomer på meningitis, og som min egen læge informerede sygehuset om. Men jeg havde ikke coronasmitte, så jeg måtte tage hjem. Den måde det foregik på, var simpelthen forfærdelig,« siger hun.

Frederikka Vium tog hjem i lejligheden. Men smerterne stoppede ikke.

Nej, de blev kun værre.

»Jeg kunne næsten ikke holde det ud. Jeg tænkte, at nu giver jeg op,« siger Frederikka Vium med tristhed i stemmen.

Her ses Frederikka Vium ligge i sengen, da hun endelig blev indlagt på Universitetshospitalet i Aarhus. Foto: Privat

Hun tog til lægen, der udskrev antibiotika for bihulebetændelse. Men det hjalp ingen ting.

»Jeg sov ikke den nat. Det var bare et helvede. Næste morgen havde jeg koldsved, jeg rystede og mit hoved var ved at sprænge. Det var så sygt, at jeg bandt et mavebælte om mit hoved. Jeg måtte bare få stoppet den smerte,« siger hun.

Kl. 05 om morgenen ringede hun til sin mor, der ikke tog telefonen.

Frederikka Vium havde akut brug for hjælp, så hun ringede 112.

Her ses arret, efter Frederikka Vium blev opereret for betændt byld på Aarhus Universitetshospital. En byld hun havde udover sin meningitis. Foto: Privat

På sygehuset fik hun taget en rygmarvsprøve, og den viste, at hun var smittet med meningitis, og hun blev straks overført til Universitetshospitalet i Aarhus.

Her fandt lægerne ud af, at hun også havde en betændt byld bag det ene øje på hele tre centimeter, og den fik hun opereret væk.

»Sygeplejersken sagde, at hvis jeg var blevet behandlet den dag, jeg første gang var på sygehuset, så havde jeg været operationen for uden,« siger Frederikka Vium.

B.T har kontaktet Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest og dermed har ansvar for Herning Sygehus.

»Jeg tror, vi først og fremmest har brug for, at der er forståelse for, at personalet er i en vanskelig situation,« siger Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest.

»Nogen gange bliver symptomerne fejlfortolket, og det er stærkt beklageligt. Den her coronasygdom har mange forskellige ansiger, og vores læger er fuldstændig klar over, at folk kan fejle andet end corona. Men det er så magtpålæggende at undgå smittespredning,« siger han og tilføjer:

»Vi vil aller helst undgå fejlbeslutninger, men det er udtryk for, at det er meget vanskelige vilkår, vi arbejder under.«

B.T. har fornylig fortalt, hvordan meningitissyge Poul Henning Hansen og hans kone Pia Elkjær Hansen tre gange blev afvist lægehjælp i marts.

Det endte med, at han alt for sent kom på sygehuset, og han stod ikke til at redde. Nej, lægerne måtte slukke for hans respirator.

Her står Pia Elkjær Hansen med tårer i øjnene ved sin døde mands gravsted ved kirken i Taulov. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

Jens Friis Bak, det lyder som om, at udfordringerne i marts for vagtlæger, bare er fortsat ind i efteråret og nu også på sygehuse?

»Jamen, akutafdelingerne er så pressede af det her. Alle akutte patienter, hvor der er den mindste mistanke om corona, de skal isoleres. Men mange har slet ikke corona, og så skal man finde ud af, hvad det så drejer sig om. Der er ved at melde sig stor træthed,« siger han.

Har du som lægefaglig direktør nogen opfordring til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvad der skal gøres for at undgå det her for alvorligt syge patienter uden coronavirus?

»Jeg tror, vi først og fremmest har brug for, at der er forståelse for, at personalet er i en vanskelig situation,« siger han.

»Det er så vildt, at jeg bare blev sendt hjem, fordi der var corona, og de havde travlt på sygehuset,« siger sygemeldte Frederikka Vium, der her ses med alt sin medicin, hun tager for at bekæmpe sin meningitis. Foto: Brian Bjeldbak/BYRD

Frederikka Vium er lige nu sygemeldt på ubestemt tid fra sit arbejde som social-og sundhedsassistent.

Hun er dybt ulykkelig over, hun bare blev sendt hjem fra sygehuset uden at blive testet for meningitis.

Især når hun havde alle symptomerne på sygdommen.

»Det er så vildt, at jeg bare blev sendt hjem, fordi der var corona, og de havde travlt på sygehuset. Mit liv har været fuldstændig smadret lige siden Jeg var jo nyuddannet og havde lige fået fast arbejde. Nu kan jeg ikke overskue noget, og jeg er helt ude af den,« siger hun.