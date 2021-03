En læge fra Aalborg Sygehus er blevet meldt til politiet, efter han misbrugte sin stilling til at skaffe sig adgang til Inge Jensens journal.

Det skriver TV 2 Nord.

Da Inge Jensen i 2019 skulle have lavet en lægeerklæring efter en voldsom trafikulykke, blev hun indkaldt til en undersøgelse på Aalborg Sygehus, hvor lægen pludselig stillede spørgsmål til et ti år gammelt røntgenbillede.

Inge Jensen protesterede og sagde, at det røntgenbillede ikke havde noget med sagen at gøre, men lægen afviste det.

»Vi vidste, at det var fuldstændig irrelevant, men han sagde at det var kutyme, at man gik så langt tilbage. Vi var rystede over episoden, for vi troede at undersøgelsen kun skulle handle om de skader, jeg fik ved trafikulykken i 2018,« fortæller hun.

Inge Jensen og hendes mand klagede efterfølgende til Region Nordjylland over lægen, som også bijobbede for forsikringsselskabet.

For i stedet for at holde sig til de oplysninger, lægen havde fået fra forsikringssagen, havde han søgt tilbage i Inges sundhedsjournaler. Ifølge Inge Jensen for at gøre det så billigt for forsikringsselskabet som muligt.

Region Nordjylland har erkendt, at det var en ulovlig procedure, og lægen er nu politianmeldt, mens der er sendt nye og opdaterede retningslinjer ud til regionens ansatte om bijob.