Det var slet ikke nødvendigt at lukke Danmark ned, da coronavirussen ramte landet i begyndelsen af marts.

Fra på mandag kan storcentre åbne som led i planen om næste fase af en gradvis genåbning. Men regeringen har været grebet af panik og har taget alt for drastiske midler i brug for at bekæmpe sygdommen.

Det mener læge og professor Peter C. Gøtzsche, som kalder regeringens håndtering af den frygtede sygdom for en overreaktion.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten kritiserer han den danske regerings strategi under coronakrisen og understreger, at vi i Danmark kunne have håndteret virussen endnu bedre, hvis det var blevet grebet anderledes an fra starten.

Peter C. Gøtzsche er stærk kritisk over for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned på grund af coronavirussen. (Arkivfoto) Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Peter C. Gøtzsche er stærk kritisk over for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned på grund af coronavirussen. (Arkivfoto) Foto: Katrine Emilie Andersen

»Vi skulle have gjort som i Sydkorea. Her lukkede de ikke hele samfundet ned, men alligevel havde de succes med at inddæmme smitten,« forklarer Gøtzsche, som er direktør for Institut for Videnskabelig Frihed, da B.T. beder ham uddybe synspunkterne fra avisen.

Herhjemme har der været megen debat om sundhedsmyndighedernes teststrategi. Hvorfor kunne alle ikke blive testet? Og blev der i det hele taget testet nok? Netop Sydkoreas brug af test er ifølge Peter C. Gøtzsche en af hovedårsagerne til, at landet fik styr på virussen effektivt og forholdsvis hurtigt og nu står med en meget lav dødsrate.

»Sydkoreanerne tog det alvorligt lige fra begyndelsen. Måske fordi de havde erfaringer fra sars-epidemien. De fik lynhurtigt produceret 100.000 test, så de med det samme kunne teste mange. De opsporede de mulige smittede, isolerede dem og indlagde kun de alvorligt syge.«

Når Danmark – og en lang række andre lande – valgte at gå en anden vej og lukke hele samfundet ned, skyldes det efter Gøtzsches mening først og fremmest, at sundhedsmyndighederne ikke i tide indså, hvor alvorlig epidemien var.

Test, test og atter test er vejen for at opspore, inddæmme og bremse smitte med coronavirus, mener læge Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Test, test og atter test er vejen for at opspore, inddæmme og bremse smitte med coronavirus, mener læge Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Det har været panikken, der har styret og fået lov til at lægge strategien. Der er gået panik i os,« siger Peter C. Gøtzsche, som i den forbindelse mener, at Verdenssundhedsorganisationen WHO bærer et stort ansvar. Generalsekretæren har overdrevet både alvoren og dødeligheden af virussen, mener den danske læge.

»Og så er det jo altid dejligt for politikere at virke handlekraftige,« siger han som forklaring på, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen valgte så voldsomme midler.

Hvor afstand og håndhygiejne er effektive midler til at bremse spredningen af smitten, er han derimod særlig skeptisk over for regeringens beslutning om at lukke grænserne og samtlige skoler. Noget, som man slet ikke vidste, om ville have nogen effekt.

Gøtzsche understreger, at man i den medicinske videnskab under normale omstændigheder kun gør ting, som man ved, virker. Altså det, man i lægesprog har 'evidens' for.

Danmark blev lukket ned på grund af coronavirus. Her er det et af Danmarks største centre, Rødovre Centrum, som er helt affolket. (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Danmark blev lukket ned på grund af coronavirus. Her er det et af Danmarks største centre, Rødovre Centrum, som er helt affolket. (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Den praksis har dog været sat helt ud af kraft i forbindelse med coronakrisen, mener Gøtzsche.

»I sundhedsvæsenet forlanger vi altid, at der skal være evidens for, at det, vi gør, skaber større gavn end skade. Hvis vi ikke har evidens for det, så gør vi ingenting. Her gjorde vi en masse ting, som vi slet ikke havde evidens for,« siger han med henvisning til lukningen af grænserne og skolerne.

Han understreger, at de mange dødsfald, Sverige har haft på grund af coronavirus, nok ikke så meget skyldes deres mere åbne samfund under pandemien, men snarere, at de ikke beskyttede deres plejehjem godt nok, og så det forhold, at smitten har haft godt fat i deres store grupper af indvandrere.

Hvad nedlukningen under coronakrisen kommer til at betyde for den enkelte dansker og vores samfund på længere sigt, er det endnu for tidligt at konkludere, men Peter Gøtzsche er sikker på, at omkostningerne bliver mange og høje.

Danmark blev lukket helt ned under coronakrisen. Det var en fejl, mener læge Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark blev lukket helt ned under coronakrisen. Det var en fejl, mener læge Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

»Det vil få meget store konsekvenser, som vi slet ikke har overblik over endnu,« siger han.

Han frygter, at en række andre sygdomme bliver glemt, når alt handler om corona, og fra sine amerikanske kolleger ved han, at langt færre henvender sig med sygdomme som eksempelvis blodpropper i hjerte og hjerne, hvilket øger dødeligheden markant af disse sygdomme.

De mange konkurser og stigende mængder arbejdsløse får også betydning for den enkeltes livskvalitet og fysiske sundhed, understreger han.

»Min holdning har hele tiden været, at det var alt for voldsomt at lukke hele samfundet ned. Tænk bare på, hvor mange der hvert år dør af en almindelig influenza. Skulle vi så lukke samfundet ned, fordi der kommer en influenzaepidemi? Det gør vi jo ikke, og det kan vi heller ikke.«

Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Peter C. Gøtzsche. (Arkivfoto) Foto: Katrine Emilie Andersen

Men er der noget at sige til, at regeringen vil forsøge at redde så mange af os som muligt. Ét dødsfald er vel altid et for meget?

Peter Gøtzsche henviser til, at sundhedsmyndigheder og læger i alle andre tilfælde bliver nødt til at forholde sig til, hvad det koster at redde et menneskeliv. Og om resultatet er prisen værd.

»Det ville være meget billigt at redde menneskeliv ved at sætte afgiften kraftigt op på cigaretter, men regeringen er mere optaget af ikke at miste afgifter på grund af øget grænsehandel. Det er da at sætte en meget lav pris på et menneskeliv,« siger Peter Gøtzsche.

»Hvis en 80-årig person ikke dør af coronavirus, har vi måske forlænget levetiden med otte år, men med en livskvalitet under 100 procent på grund af kroniske sygdomme. Den pris, vi betaler for at forlænge et liv under coronavirus-pandemien, overstiger langt det, vi normalt accepterer.«

»Det er indlysende, at der er en grænse for, hvor meget det må koste at redde et menneskeliv,« siger Peter Gøtzsche.