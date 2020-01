Da Sune Uhrenholdt Kristensen stod i Bilka den 3. januar, fik han pludselig øje på noget, der fangede hans opmærksom på en ældre mands kind.

Det var et ganske stort modermærke, der havde en anderledes kant, var asymmetrisk og større en seks millimeter i diameter.

Sune vurderede situationen i sit hoved, og så tog han kontakt:

»Hej. Jeg er læge, og jeg synes, at du bør få din egen læge til at kigge på det modermærke,« sagde Sune Uhrenholdt Kristensen.

Den ældre mand tog rådet til sig, søgte læge og var så tre uger senere at finde i B.T.s spalter.

Jørgen Bæk, som han hedder, var nemlig blevet sendt videre til en hudlæge og derefter til sygehuset, hvor de fjernede modermærket.

»De fortalte mig, at det var noget skidt, hvis det blev siddende. Det indeholdt nemlig forstadier til modermærkekræft, så jeg blev meget lettet,« fortalte Jørgen den 21. januar i B.T.

I samme forbindelse efterlyste den 81-årige mand sin helt fra Bilka-køen, og det viste sig altså at være Sune Uhrenholdt Kristensen.

Jørgen Bæk Vis mere Jørgen Bæk

Lægen, der har klinik i Kolding, fortæller, at han selv blev ganske fornøjet, da han læste historien om Jørgen.

»Jeg blev meget stolt og glad, da jeg fandt ud af, at jeg havde hjulpet ham med det, der var en begyndende kræftsygdom,« siger han.

Derfor var det også et særdeles glædeligt gensyn, da Sune og Jørgen torsdag mødtes til udveksling af rødvin og en god snak.

Og det er faktisk ikke første gang, at Sune har taget bladet fra munden, når han i offentligheden har set en medborger med et urovækkende modermærke.

»Jeg har gjort det før, selvom jeg selvfølgelig ikke går og nidstirrer mine medborgere. Men i lokalområdet og hos cykelhandleren har jeg påpeget sådan et modermærke,« fortæller han.

Men hvad skal du gøre, hvis du enten selv har et modermærke, du er bekymret over, eller hvis du spotter et på din vej?

Til det spørgsmål har Sune et par lægefaglige råd.

»Vi ved for lidt om det, og vi reagerer for lidt, så mit råd er, at man skal kigge efter, om det er over seks millimeter, er sort i farven, har en uregelmæssigt kant og/eller har ændret sig på det seneste. Så bør man søge læge,« siger han.