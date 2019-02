»Man kan sige det sådan, at der nu er en nøgle til døren, så man er fri for at sparke den ind hver gang,« siger Jakob Møller Hansen til B.T.

Han er speciallæge i neurologi og leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, og han henviser til ny behandlingsform mod migræne.

En behandlingsform, som både forskere og forsøgspersoner roser til skyerne og ser som et decideret gennembrud på området.

»Man har jo længe godt kunnet behandle migræne. Problemet har bare været, at man har gjort det med medicin, som har været udviklet til alt muligt andet,« siger Jakob Møller Hansen og fortsætter:

»Men nu er der ligesom opnået en større forståelse for, hvad årsagen til og mekanismerne bag migrænen er, og hvordan man stopper den. Så i stedet for at lindre smerterne, så behandler vi nu i stedet.«

Dansk forskning på blandt andet Glostrup Hospital har med andre ord været med til at identificere de signalstoffer i kroppen, som forårsager migrænen.

De kaldes CGRP, og nu er der så også blevet udviklet et antistof ved navn Erenumab, som kan forhindre signalstofferne i at give hovedpine.

»Ja, jeg synes faktisk det er en revolution på området, og vores forsøgspersoner har haft enormt stor glæde af behandlingen. Nogle har faktisk kontaktet os direkte efter forsøgene for at bede om mere medicin, selvom de godt vidste, at vi desværre ikke kunne give dem mere,« siger Jakob Møller Hansen.

Nogle af forsøgspersonerne har udtalt, at den nye behandling er en åbenbaring og næsten for god til at være sand.

Præparatet blev allerede sendt på markedet i USA i efteråret, mens patienterne herhjemme må vente lidt endnu. Det skal nemlig først lige godkendes til salg i Danmark af Medicinrådet.

Jakob Møller Hansen vurderer, at det vil ske inden for få måneder. Så hvis man lider af migræneanfald, kan der altså være udsigt til færre smerter i løbet af foråret.