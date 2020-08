Flere steder i samfundet er danskerne begyndt at slække på corona-restriktionerne. Det sker ifølge en læge i Holstebro også på den klinik, hvor han arbejder.

Det fortæller læge Michael Poulsen fra Lægeklinikken Brotorvet i Holstebro til Dagbladet Holstebro-Struer.

»Vi har haft folk, der er kommet hostende ind fra gaden. Nogen kommer bare for at få en ny recept - eller vi ser, at én person, der har en tid, pludselig har taget tre-fire børn med også. Vi har både nogle afstandskrav, som vi skal kunne håndtere, men vi skal også sikre både patienter og personale,« siger han til mediet.

Siden coronavirus lukkede store dele af Danmark i marts måned har en restriktion lydt, at man skal have en aftale hos sin læge, før man må troppe op.

Det skyldes, at man ikke ønsker at smitte personer på lægeklinikker og i lægehuse.

Både personale og de ofte syge personer, som har en aftale hos lægen, forklarer Michael Poulsen.

Han fortæller videre, at han ser det som en tendens, hvor folk er begyndt at slække på corona-anbefalingerne herhjemme.

Derfor siger han også, at han ikke kun mener, at det er hos Lægeklinikken Brotorvet, man er begyndt at se folk komme ind fra gaden uden en aftale.

For at undgå yderligere situationer, hvor folk fra gaden kommer uanmeldt i klinikken tager man nu aktivt fat i brugerne af klinikken for at få folk til at bestille tid først.