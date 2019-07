Stil karaffel med vand frem, så du bliver mindet om, at du skal drikke i det varme vejr, lyder råd fra læge.

Der er solskin og høje temperaturer onsdag, og resten af juli ser ud til at byde på mere af det samme.

I det varme vejr er det ekstra vigtigt at huske at få vand og salt nok, så man undgår at blive dehydreret og få det dårligt.

Sådan lyder rådet fra læge Jerk W. Langer.

- Man har to udfordringer, når det er så varmt, som det er nu. Man taber væske og salt, når man sveder.

- Det løser man først og fremmest ved at drikke en masse vand. Der skal gerne lidt salt i vandet, eller også kan man supplere med for eksempel juice, der også indeholder salt.

- En tredje mulighed - og det siger jeg ikke som læge - er at spise chips, saltstænger eller pomfritter, som indeholder masser af salt, siger Jerk W. Langer.

Han anbefaler, at man stiller en stor karaffel eller flasker med vand frem, så man altid har det ved hånden og bliver mindet om, at man skal huske at drikke.

Jerk W. Langer påpeger, at især ældre mennesker skal være opmærksomme, fordi de i mindre grad mærker tørsten, og at forældre skal holde ekstra øje med spædbørn.

Det samme skal personer, der tager vanddrivende medicin - for eksempel hjertepatienter.

Det store spørgsmål er, om kaffe, te, øl, rosévin eller en gin og tonic er lig med vand fra hanen.

- Det tæller alt sammen med i væskeregnskabet. Det er helt tilladt, men skal bare ikke være det dominerende, og det er en god idé at supplere med vand løbende, siger Jerk W. Langer.

Ifølge DMI er der onsdag udsigt til temperaturer op til 30 grader, mens termometeret torsdag kan runde 33 grader med mest varme i Syd- og Vestjylland.

- Vi har et højtryk liggende hen over os, som giver en sydøstlige strømninger, siger Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- Det betyder varm luft hen over landet, og det giver temperaturer pænt oppe i 20'erne rigtig mange steder og ved de vestvendte kyster på Sjælland og i Jylland i nærheden af 30 grader, siger han.

Det gode vejr forventes at fortsætte i weekenden og ind i næste uge, hvor temperaturen dog ser ud til at blive lidt lavere.

- Det ser ud til, at vi resten af måneden kommer til ligge i det her varmluft under højtrykket, så vi vil i de fleste dage ligge i den høje ende af 20'erne og enkelte dage over 30 grader, siger Klaus Larsen.

/ritzau/