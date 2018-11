Private aktører oplever i disse år stigende interesse fra danskere, der ønsker hurtig adgang til lægen. Det kan skyldes, at den praktiserende læge ikke er tilgængelig nok, erkender formanden for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Efter min mening er det for svært at bestille tid hos lægen. Vi har selvfølgelig altid tid til akutte patienter, men vores kalender er blevet for presset, og vi kan ikke sige, at det ikke går ud over kvaliteten. Så tilgængeligheden er for lav,« siger Christian Freitag, formand for PLO.

Det kommer ikke bag på ham, at flere og flere søger hjælp hos private aktører som f.eks. Hejdoktor.dk, der tilbyder videokonsultationer eller receptfornyelse uden for almindelig arbejdstid. Eller privatlægen.dk, der kan sende en læge på hjemmebesøg inden for kort tid.

»Der er et enormt behov for sundhedsydelser, og mange er bekymrede for deres helbred. Derfor er det ikke så overraskende, at vi ser en vækst i og hos private aktører. Men det bekymrer mig, at vi ikke kan dække det behov, borgerne efterlyser. Der er også nogen, der oplever, at når de endelig har fået en aftale, så får de ikke den tid hos lægen, de kunne tænke sig,« siger Christian Freitag.

Synes du, at det offentlige bør stramme op, så lægen bliver mere tilgængelig?

En ny analyse foretaget af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) sidste år viste, at to ud af tre praksisser, svarende til 67 procent af alle praksisser, har lukket for tilgang.

Bare tre år tidligere var det 38 procent.

Samtidig har alle regioner gentagne gange gennemført informationskampagner om, at man ikke skal bruge lægevagten unødigt til f.eks. at forny sin recept.

Noget kunne altså tyde på, at danskernes valfart mod de nye aktører på markedet er udtryk for, at de ikke mener, de får en tilstrækkelig service i det offentlige.

Louise Lili Riise og hendes mellemste søn på ni år. De har begge haft god gavn af 'Hejdoktor.dk'. Blandt andet bruger Louise ofte den private læge, når hun skal forny recepter - så kan hun gøre det på tidspunkter, som er mere hensigtsmæssige. Foto: Privat. Vis mere Louise Lili Riise og hendes mellemste søn på ni år. De har begge haft god gavn af 'Hejdoktor.dk'. Blandt andet bruger Louise ofte den private læge, når hun skal forny recepter - så kan hun gøre det på tidspunkter, som er mere hensigtsmæssige. Foto: Privat.

Men hvorfor er lægerne så ikke bedre til at udnytte de nye digitale muligheder, så de måske kunne komme den manglende tilgængelighed til livs?

Danske Regioner, der er ansvarlige for de praktiserende lægers løn og arbejdstid, forklarer, at øget tilgængelighed kræver 'en omstilling af Sundhedsvæsnet, som tager tid'.

»Digitaliseringen åbner nye muligheder, og når folk vil betale, understreger det, at øget tilgængelighed er et stort ønske. Det skal vi levere på – også i det offentlige sundhedsvæsen,« siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R).

»Teknikken skal være på plads, så det er let for borgeren at skrive til, tale med eller se en sundhedsprofessionel fra sin mobiltelefon eller computer og f.eks. få en videokonsultation,« siger hun.

Karin Friis Bach. Foto: Danske Regioner Vis mere Karin Friis Bach. Foto: Danske Regioner

Regionerne har derfor for nylig præsenteret et nyt udspil. Visionen er, at der skal være én digital indgang til sundhedsvæsenet.

Det skal ske via app’en 'Min Sundhed', hvor man nemt og hurtigt kan få adgang til lægen digitalt 24 timer i døgnet samt få større kontrol over egne aftaler med sundhedsvæsenet.

Første version af app'en skal være klar i 2019.

Hejdoktor.dk har desuden indgået samarbejde med Region Nordjylland med henblik på sammen at skabe innovative løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Målet er på sigt at udvide samarbejdet til andre regioner.