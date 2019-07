En læge står uforstående over for, at han på grund af lovgivningen ikke må kontakte en særlig gruppe patienter for at informere dem om, at de kan få en ny, effektiv behandling.

»Vi vil gerne kunne hjælpe de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke går til kontrol,« siger Peer Brehm Christensen, klinisk professor ved Odense Universitetshospital.

Hvad er Hepatitis C? Hepatitis C er en smitsom leverbetændelse, der skyldes en virus. Sygdommen kan føre til svære leversygdomme som skrumpelever og leverkræft. Sygdommen smitter ved overførsel af blod eller inddirekte blodkontakt. De fleste patienter i Danmark er smittet ved stofbrug, men sygdommen kan også smitte fra mor til barn under fødslen, ved blodtransfusion, tatovering eller sex. 20-30 pct. af nye smittede får symptomer som træthed, kvalme, mavesmerter, diarré og feber. Sygdommen har dog generelt ikke mange symptomer, selv i den akutte fase. Der findes ingen vaccine mod hepatitis C, men siden 2018 har det været muligt for danske læger at tilbyde en behandling mod sygdommen.

Patienterne, som lægen gerne vil hjælpe, lider af hepatitis C, smitsom leverbetændelse, som kan føre til skrumpelever og kræft i leveren.

Sygdommen har indtil for ganske nylig været vanskelig at kurere. Men siden 2018 har lægerne herhjemme kunnet tilbyde en ny, revolutionerende behandling. Behandlingen har bl.a. hjulpet den tidligere 'Baywatch'-babe Pamela Anderson, der i 2002 blev smittet efter at have delt tatoveringsnål med sin eksmand.

Pamela Anderson fortalte i 2002, at hun havde pådraget sig hepatitis C efter at have delt tatoveringsnål med eksmanden Tommy Lee. Hun blev erklæret rask i 2017 efter at have modtaget en ny type behandling mod sygdommen. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Pamela Anderson fortalte i 2002, at hun havde pådraget sig hepatitis C efter at have delt tatoveringsnål med eksmanden Tommy Lee. Hun blev erklæret rask i 2017 efter at have modtaget en ny type behandling mod sygdommen. Foto: ERIC GAILLARD

»Før vi havde en kur til alle, var det uetisk at kontakte folk, fordi vi alligevel ikke kunne behandle alle. Men nu giver det rigtig god mening,« siger Peer Brehm Christensen.

For cirka 10 år siden lavede han og en række andre læger et databasestudie med 7.000 danskere med hepatitis C. Det viste, at mange af patienterne med sygdommen ikke gik til kontrol. Fordi databaserne stadig er tilgængelige, vil 3.000 patienter hurtigt kunne kontaktes og få behandling.

Hvad er hepatitis B? Hepatitis B overføres ved kontakt med blod fra en smittet. Det kan ske ved blodtransfusioner, ved brug af operationsudstyr, der ikke er steriliseret ordentligt, og ved genbrug af kanyler. Smitte med hepatitis B kan også overføres ved ubeskyttet sex. I områder med stor udbredelse af hepatitis B er den hyppigste årsag til smittespredning overførsel af hepatitisvirus fra mor til barn ved fødslen. Hepatitis B dræber hvert år omkring 780.000 mennesker. Du kan blive vaccineret mod hepatitis B.

Men lægerne må altså ikke kontakte de smittede, fordi databeskyttelsesloven ikke tillader, at oplysninger, der er indsamlet til forskningsbrug, bliver brugt til andet end forskning.

»Det er et generelt problem – også i fremtiden vil der være tilfælde, hvor der vil være en klar interesse for borgerne i at blive kontaktet. Hvis ikke de får behandling, kan nogle blive alvorligt syge og dø. Derfor må man have en procedure for, hvad vi skal gøre, når ny viden kan hjælpe patienter, der har deltaget i forskningsprojekter,« siger Peer Brehm Christensen.

Peer Brehm Christensen. Foto: Odense Universitetshospital. Vis mere Peer Brehm Christensen. Foto: Odense Universitetshospital.

Han har sammen med sine kollegaer forsøgt at få den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at ændre lovgivningen, så man ligesom i Sverige og England kan få lov til at tage kontakt til de smittede.

Sundhedsministeriet meddelte forskerne, at man på de enkelte kliniske afdelinger kunne kontakte patienterne under påkaldelse af såkaldt nødret for at komme i kontakt med de omtrent 3000 smittede.

Hvad er nødret? Nødret er et strafferetligt fænomen, der indebærer, at en normalt strafbar handling er straffri, såfremt handlingen kan anses som nødvendig for at undgå større skade på personer eller ejendom. Der er f.eks. tale om nødret, hvis man smadrer et vindue og dermed bryder ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand, med henblik på at slukke branden og dermed forhindre større materiel skade på bygningen.

»Vi mener ikke, der kan være tale om nødret, og disse patienter har netop ikke gået til kontrol på nogen afdeling, så hvem skulle kontakte dem? Vi har brug for en vejledning om, hvornår hensynet til patienternes sundhed vejer tungere end databeskyttelsesloven,« siger lægen.

Han håber derfor nu på, at den nye sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), vil se nærmere på sagen.

Det har ikke været muligt at få et svar fra Sundhedsministeriet grundet ferie.