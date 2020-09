Efter store problemer med at overholde corona-restriktioner har Martin Tøttrup Kelkelund nu flyttet alle sine patienter fra Brønderslev til Skagen.

»Det, jeg frygter, er, at selve Sundhedshuset kan udgøre et nyt hotspot,« siger han til TV2 Nord.

Martin Tøttrup Kelkelund driver en neurologiske klinik i Sundhedshuset i Brønderslev. her mener han, at alt for mange ikke holdt afstand , ikke spritter hænder og har for mange af deres pårørende med. Derfor har han valgt at prioritere sine sårbare patienter og flytte dem.

I Brønderslev Sundhedshus er der indrettet med flere forskellige klinikker. Huset har et stort fællesareal, og hver enkelt klinik har egen indgang.

Det er netop i fællesarealet, Martin Tøttrup Kelkelund har set daglige brud på retningslinjerne.

Han har flere gange forsøgt at kontakte husrådet i Sundhedshuset. TV2 Nord har fået adgang til korrespondancerne, hvor rådet svarer, at det er op til hver enkelt lejer at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er ikke noget, de vil gå ind i.

Senere har Martin Tøttrup Kelkelund taget kontakt til Styrelsen for Patient Sikkerhed, der ifølge ham selv nu undersøger forholdene. De næste fire dage bliver han dog i Skagen, hvor han har en midlertidig klinik.

TV 2 Nord skriver desuden, at Brønderslev Kommune har iværksat skærpede retningslinjer efter deres henvendelse til dem. De har ikke kendt til problemstillingen før, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).