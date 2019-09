Historien om en række læger, der på Facebook har delt eller henvist til fortrolige oplysninger om deres patienter, har fyldt i mediefladen, efter Radio24syv onsdag bragte historien.

På en Facebook-gruppe for læger med over 10.000 medlemmer har et antal læger gjort sig morsomme på patienters bekostning og refereret fra samtaler samt journaler, hvilket har modtaget skarp kritik fra bl.a. Lægeforeningen og Danske Patienter.

40-årige Anastasia Maria Loupis, der er læge ved Lægevagten, oplevede i 2018 ifølge eget udsagn et lignende tilfælde, hvor et journalnotat, som hun havde lavet på en patient, blev lagt op på Facebook. Notatet indeholdt ifølge Anastasia Maria Loupis personhenførbare data samt hendes eget fulde navn.

»I april 2018 blev jeg ringet op fra nær og fjern af folk, som siger til mig, at mit journalnotat ligger på Facebook med mit navn på. Så ligger der gudhjælpemig et af mine journalnotater fra en af mine patientkontakter på internettet,« siger hun:

»Jeg går jo fuldstændig i panik, for det er jo mit fortrolige lægearbejde.«

Hvordan havnede det der?

»Det var en læge, som havde slået det op,« siger Anastasia Maria Loupis.

Det har ikke været muligt for B.T. at se selve opslaget med journalen, da det ifølge Anastasia Maria Loupis siden er blevet slettet.

B.T. har imidlertid modtaget en beskedudveksling mellem den pågældende læge og Anastasia Maria Loupis, som understøtter forklaringen.

Gruppen, som journalen blev udgivet på, var en side for læger, der efter Anastasia Maria Loupis eget udsagn har mellem 3000 og 4000 medlemmer, men er ikke den samme, som den Radio24syv har berettet om.

Hun fortæller til B.T., at hensigten med opslaget var at latterliggøre hende som læge:

»Man har måske været utilfreds med en formulering, jeg har gjort i journalen, som en anden læge ikke har brudt sig om,« siger hun.

Anastasia Maria Loupis har før været i medierne - heriblandt B.T. - under overskrifter som ‘Danmarks frækkeste læge’.

Hun er efter eget udsagn en »semi-offentlig person«, som med letpåklædte billeder har skabt en følgerskare på over 70.000 på det sociale medie Instagram.

Efter hun blev bekendt med delingen af hendes journal, tog hun fat på administratoren af Facebook-gruppen, fortæller hun, men uden held. Derefter lavede hun et opslag i den i Radio24syv omtalte gruppe. Her mødte hun imidlertid kun hån:

»Det drejede sig jo om tavshedspligten mellem mig og min patient. Tavshedspligten er noget af det vigtigste, vi læger har. Men folk skrev ting i stil med; ‘reality-stjernen er blevet sur’. Jeg har aldrig været med i noget realityprogram,« siger hun.

Senere i april sidste år meldte hun sagen til politiet, og for en måned siden fik hun svar på, at sagen er lagt ned.

‘Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der under en eventuel straffesag ville kunne føres det nødvendige bevis for, at der er begået noget strafbart,’ står der i et svar fra Nordsjællands Politi, som B.T. har fået at se.

Anastasia Maria Loupis fortæller til B.T., at hun er »lidt skuffet« over, at politiet ikke mente, at de kunne løfte sagen, da det kunne statuere et vigtigt eksempel. Samtidig ønsker hun at mane til besindighed over den frygt, som mange kunne sidde tilbage med, efter at have hørt nyheden om lægerne.

»Det er en lille håndfuld, der har gjort det, men det ødelægger troværdigheden til alle os andre, for så hedder det sig pludselig i nyhederne, at alle læger gør det her, og det er meget firkantet,« siger hun.