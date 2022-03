Tusindvis af de ukrainere, der lige nu flygter fra deres land, skal have mulighed for at blive en del af det danske samfund og undtages fra den omstridte smykkelov.

Det mener regeringen, der vil fremlægge en særlov, som skal sikre, at de ukrainske flygtninge hurtigt kan få adgang til velfærdsydelser samt opholds- og arbejdstilladelse.

Men særloven deler vandene, og derfor er Grethe Olivia Nielsson gået til tasterne. Hun mener nemlig, at det er en direkte »indikation på forskelsbehandling«.

»Jeg bliver så chokeret. Det betyder jo ulighed inden for sundhedsvæsenet,« fortæller Grethe Olivia Nielsson til B.T.

Grethe Olivia Nielsson er medlem af regionsrådet og arbejder til daglig som læge i Region Hovedstaden. Men onsdag, da hun modtog en mail om regionens nye indsatser for de ukrainske flygtninge, kunne hun ikke lade være med at råbe op på sin Facebook-profil.

»Det fik mig til at tænke over, hvordan jeg har oplevet at være i sundhedsvæsenet, og hvordan man ikke behandler statsborgere ens og ikke tilbyder den samme akutte hjælp,« fortæller hun.

For som læge på flere afdelinger i Region Hovedstaden har Grethe Olivia Nielsson erfaret, hvordan reglerne er forskellige, når det gælder flygtninge. Og særligt en episode har sat sig fast.

»Da jeg arbejdede på lungeafdelingen, fik jeg til opgave at udskrive en flygtning, der var blevet indlagt med et alvorligt astmaanfald. Han skulle efterfølgende have en tid til en kontrol, og her oplevede jeg problemer med lavpraktiske ting såsom, at der ikke var bestilt en tolk, og derfor måtte rengøringspersonalet hjælpe med at oversætte,« fortæller hun til B.T.

Og netop det, at patienten i dette tilfælde ikke havde ret til en tolk, ser hun som et problem.



»Det er et problem ikke at kunne kommunikere med sine patienter, og lavpraktisk ved jeg ikke, om tolken kunne udføre sit arbejde ordentligt, da det jo ikke var en rigtig tolk,« fortæller hun.

For udover, at det sætter patienten, sundhedspersonalet og de pårørende i en ubehagelig situation, så ville situationen måske have været anderledes, hvis patienten havde haft et andet statsborgerskab.

Derfor mener Grethe Olivia Nielsson da også, at det ville være bedre at undlade sådanne særlove, således at samfundet i stedet kunne arbejde efter samme principper – uanset hvem man er.

»Jeg tror, at hvis vores samfund arbejdede ud fra at behandle hinanden ligeværdigt, så vil vi helt sikkert leve bedre; det oplever jeg ikke, vi gør, og slet ikke over for flygtninge,« fortæller hun og fortsætter:

»Hvis man alligevel skal lave undtagelser, så burde loven jo slet ikke eksistere. Det er bare uhyggeligt og usympatisk.«

Der er ikke sat noget endegyldigt loft for, hvor mange ukrainske flygtninge Danmark står til at modtage. Regeringen har dog en målsætning om at have plads til 20.000 ukrainske flygtninge i Danmark.

»Danmarks dør er åben,« sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye torsdag.