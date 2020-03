Selvom den internationale sundhedsorganisation, WHO, anbefaler, at vi tester så mange som muligt for corona, er Nils Strandberg Pedersen, pensioneret direktør for Statens Seruminstitut, uenig. Han mener ikke, vi skal teste så mange som muligt.

Og det er heller ikke den strategi, Danmark har lagt ud med.

I Danmark bliver du coronatestet, hvis du bliver så alvorligt syg, at du ikke kan komme over en formodet smitte derhjemme og må på sygehuset.

Altså testes kun de allermest syge. Og det er ifølge Nils Strandberg Pedersen en ganske fin strategi.

»Teoretisk set er det jo lige så godt, at folk blot holder sig hjemme, hvis de er syge. Så kan de komme ud, når de er raske,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Den tidligere direktør har dog godt bemærket, at det ikke er alle danskere, der forstår strategien med ikke at teste så mange som muligt.

Særligt på sociale medier har folk ytret deres undren, og til regeringens pressemøder stiller journalister ofte spørgsmål om samme.

»Jeg kan godt forstå, folk hæfter sig ved det, når WHO siger test, test, test. Men jeg synes, Danmarks strategi er rigtig god.«

Det vil nemlig ikke ændre noget, at vi testede løs.

»Folk bliver ikke raske af at blive testet. Det ændrer ikke noget. Det giver os heller ikke et overblik over de syge, for der vil blive testet rigtig mange raske også.«

I stedet får man et ganske fint overblik over syge, ved at tælle de indlagte, mener Nils Strandberg Pedersen.

Men hvad så med alle dem, der er syge derhjemme og i karantæne, tænker du nok?

»Vi burde lave en hjemmeside, hvor folk kunne registrere sig som syge og senere raskmelde sig. Så vil man samlet set kunne se, hvornår epidemien er ved at være slut.«

Selvom der selvfølgelig vil være nogle, der oplever sygdom derhjemme, hvor det ikke er corona, men blot en almindelig influenza eller måske noget helt tredje.

Ifølge Nils Strandberg Pedersen er der altså ingen grund til at være kritisk overfor regeringens strategi. Den bedste kur mod virussen er blot at blive hjemme og ikke teste helt amok.

»Det hjælper ikke på epidemien at teste. Bliver du syg, så bliv hjemme, og så undgå at være sammen med andre med mindre det er nødvendigt. Ingen cafébesøg,« siger Nils Strandberg Pedersen.