En overlæge er ude og opfordre borgere i de områder i Vendsyssel, der er hårdest ramt af coronavirus, til at være ekstra påpasselige.

Opfordringen kommer, efter det den seneste tid er blevet klart, at coronavirussen covid-19 for alvor har fået tag i den nordjyske landsdel.

»I lokalområderne er man slået tilbage til start. Der udsætter man sig for smittefare, hvis man ikke holder afstand, undgår større forsamlinger og holder en ekstra god håndhygiejne. Så risikerer man at blive smittet eller smitte sin familie,« siger Henrik Nielsen, ledende overlæge i Infektionsmedicin på Aalborg Universitetshospital til Nordjyske og tilføjer:

»Det er ikke alle smittebærere, der udviser symptomer. Så her skal man være ekstra påpasselige. I det øvrige Nordjylland kan man fortsætte sit liv, som man plejer, heldigvis.«

Foto: Henning Bagger

Mandag kom det frem, at 25 ansatte og beboere på et plejehjem i Sindal i Hjørring Kommune er smittet med coronavirus. Et par dage senere forlød det, at en minkfarm i samme by er ramt, og at mellem 15.000 og 20.000 dyr må aflives som følge heraf.

Derudover er adskillige skoler i har Frederikshavn Kommune hjemsendt 14 klasser på forskellige skoler, efter en elev fra 7. klasse blev bekræftet smittet med coronavirus.

Også i Hjørring Kommune er flere skoleelever sendt hjem resten af skoleåret, fordi to elever er blevet ramt af smitten.

Henrik Nielsen påpeger, at der ikke er grund til bekymring, hvis man ikke er en del af den personkreds i de berørte områder i Vendsyssel - Hjørring, Frederikshavn eller Sindal - som kan have været i kontakt med de smittede eller deres familie og venner.

Overlægen beroliger da også med, at han ikke regner med, at de nylige smittetilfælde i landsdelen kommer til at resulterer i en eksplosion i antallet af smittede.

I stedet forventer han, at smitten dør ud relativt hurtigt, fordi de smittede nu er isolerede.